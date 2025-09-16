Olay, Mahmudiye Mahallesi Şafak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Ahmet E., sokakta arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre U.S. (28) isimli şahıs, top oynanmasına sinirlenerek önce çocuğun topunu patlattı. Ardından küçük çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.

Darp sonucu yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şahıs U.S. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.