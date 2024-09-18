Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasıyla ilgili olarak, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin bulunduğu 7 şüpheli ifadeye çağrıldı.

15 Eylül Pazar günü, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası, fabrikada yapılan soğutma çalışmaları sırasında 27 yaşındaki Mesut Şimay'ın cansız bedeni bulundu. Şimay, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın nedenini araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.