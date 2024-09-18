ABD Merkez Bankası (FED), eylül ayı Para Kurulu Toplantısı sonrası faizleri 50 baz puan indirdi. Bu, FED'in 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz indirimi oldu. En son Mart 2020'de faiz indiren banka, ardından Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı. 2022 yılında toplamda dört kez 75 baz puanlık artış yapıldı ve yılın son toplantısında artış hızı yavaşlatılarak 50 baz puanlık bir artış gerçekleştirildi. 2023 yılı boyunca ise faiz artışları daha düşük oranlarla devam etti; Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yapıldı. Haziran 2023'te faiz oranı sabit tutulurken, Temmuz toplantısında faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarılarak son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.