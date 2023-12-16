Maliyet Esaslı Fiyatlandırma

Maliyet tabanlı fiyatlandırma stratejileri uygulamak kolaydır. Otelciler, otellerini işletmeyle ilgili tüm masrafların toplamını hesaplamak, maliyeti oteldeki birimler sayısına bölmek ve daha sonra, bekledikleri kârı da üzerine ekleyerek fiyatlandırma oluşturulabilir. Bu, masrafların her zaman kapsanmasını sağlamayı amaçlayan fiyatlandırma için mantıklı bir yaklaşımdır, ancak kesinlikle bazı dezavantajları da vardır. Pazar durumunu veya sunduğunuz ürünün algılanan değeri dikkate alınmadan, geliri en üst düzeye çıkarmak için fırsatlar kaçırılabilir.

Müşteri Tabanlı Fiyatlandırma

Fiyatlandırma için müşteri odaklı bir yaklaşım kullanmak biraz emek gerektirir. Bu strateji, müşterilerinin kim olduğunu anlamak ve belirli bir oda veya pakette neyi ödemeye istekli olduklarını belirlemek için bir otel yönetim stratejisi gerektirir. Oranlar, birimin algılanan değeri (gerçek maliyetin aksine) tarafından belirlendiğinden, bu fiyat türünün benimsenmesi kârın en üst düzeye çıkarılması için en iyi potansiyele sahiptir. Ancak, fiyatlandırma kararlarınızın kapsamlı bir analizle desteklendiğinden emin olun. Otelinizde geceleme fiyatını algılanan değerinden fazla belirlerseniz, potansiyel misafirleriniz muhtemelen başka bir oteli tercih edeceklerdir

Rakibe Dayalı Fiyatlandırma

Uygun fiyatlamanın belirlenmesine yönelik bir diğer yaklaşım, kararlarınızı pazarınızdaki rakipler planlamaktır. Bu stratejiyi kullanan otelciler, bölgedeki benzer operasyonlar tarafından sunulan fiyatların tam bir denetimini yapar ve daha sonra kendi fiyatlarını buna göre ayarlar. Bu yöntemi etkili bir şekilde kullanmak için, uygun karşılaştırmalar yapmak (tek kişilik odalara tekli odalar vb.) Ve daha sonra fiyatınıza karar verebilirsiniz. Otelinize ve piyasaya bağlı olarak şunları seçebilirsiniz:

Fiyat Eşitliği: Bu strateji, benzer bir deneyim sunan bir rakip ile aynı fiyat noktasında oda fiyatlarının ayarlanmasını gerektirir (ancak bunu tüm oda tipleriniz için yapmanız gerekmez). Fiyat eşleştirmesi, en iyi fiyatı arayan müşteriler için rekabet içinde olmanızı sağlar.

Yüksek Fiyat: Fiyatları diğer otellerden daha yüksek olarak ayarlamak, müşterilere otelinizin daha yüksek bir değere sahip olduğunu bildirir. Piyasanızdaki müşteriler, kaliteyi önceliklendiriyorsa, bu, rezervasyonları teşvik edebilir ve ortalama günlük ücretinizi (ADR) artırabilir. Bu fiyatlandırma yapısını kullanırsanız, daha yüksek ücretlerinizi üstün hizmet ve olanaklarla haklı kıldığınızdan emin olun.

Pazar Ortalaması: Diğer bir strateji, otelinizdeki en ucuz odayı, rakiplerinizin en düşük fiyatıyla eşitlemektir. Esasen, müşterilere en iyi anlaşmayı bulmalarını ve ayrıca biraz fazladan para ödemeyi kabul etmelerini sağlar.

Kombinasyon

Çoğu otel işletmecileri, bu yaklaşımların bir kombinasyonunu kullanır. Yeni bir otel işletmecisiyseniz maliyet bazlı veya rakip bazlı stratejilerle başlayabilir, daha sonra uygun bir analiz yapma imkânınız olduğunda, müşteri bazlı fiyatlamaya geçebilirsiniz

Psikolojik Fiyatlandırma

Seçtiğiniz strateji ne olursa olsun, yuvarlak fiyatlandırmayı kullanın. Örneğin 100TL’lik bir oda sunmak yerine, 99TL’lik fiyat teklif edin. İnsanlar sayıları dokuz ile ilişkilendirdiklerinde iyi bir fırsat yakaladıklarını düşünüyorlar. Bu da satış olanağınızı artırma anlamına geliyor.

Bir otel için fiyat belirlerken yapılması gereken birçok farklı yaklaşım vardır. Her birinin kendi avantajları ve eksiklikleri vardır. Farklı stratejilerle oynarken, hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için raporlamayı kullanın.