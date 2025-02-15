Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD), Portekiz ve İspanya’nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Bakan Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde gerçekleşen OECD toplantısında katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının genel oturumunda, "Doğurganlık, Uzun Ömürlülük ve Demografik Geçiş: Sosyal Politikanın Rolü" başlıklı bir konuşma yapan Göktaş, oturum sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, toplantıda, "doğurganlık, uzun ömürlülük, çocukların refah seviyesinin artırılması, sosyal politikaların sürdürülebilirliği ve finansmanı" şeklinde 4 ana başlığın ön plana çıktığını kaydetti. Bakan Göktaş, toplantıda özellikle doğurganlık, uzun ömürlülük ve nüfus politikalarıyla ilgili, Türkiye'de bakanlığın son bir yılda yaptığı çalışmaları anlattıklarını belirterek, 15 Mayıs 2024'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı hayata geçirildiğini anımsattı.

Bakan Göktaş, yaşlanan nüfus politikaları ve doğurganlığın azalmasının Türkiye'deki önemli gündem maddelerinden olduğunu, bu konuda son zamanlarda önemli adımların atıldığını söyledi. OECD üyesi birçok ülkenin de bu konularda aynı kaygıları taşıdığını aktaran Bakan Göktaş, nüfusun yaşlanmasının ve doğurganlığın azalmasının gelecek yılları çok daha fazla etkileyeceğini belirtti.Bakan Göktaş, OECD'deki toplantı kapsamında, Türkiye'nin sosyal yardım sistemiyle ilgili de bir konuşma gerçekleştireceğini söyleyerek, "Dünya Bankası tarafından da ödüllü ve takdir gören bir sistem. Bu konuda farklı ülkelere de tecrübe aktarımımız oldu" diye konuştu.

OECD toplantılarının önemine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Sosyal politikaların OECD'nin de ana gündem maddesi olması ve ilk defa bir toplantı düzenlenmesi, aslında önümüzdeki yıllarda doğurganlığın ve yaşlanan nüfusun bütün ülkelerin benzer kaygılar etrafında toplandığını ve bu konuda ciddi önlemler alındığını bir defa bizlere gösterdi. Bizler de bu konuda son bir yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde nüfus politikaları kurumumuzla, aile enstitümüzle, 'Aile Yılı'mızla beraber bu çalışmalarımız hız kazanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kadınların esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yanı sıra çocuklar için kreş ve yaşlılar için de bakım modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Ayrıca evde bakım modeline de öncelik verdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Refah programımız kapsamında, YADES (Yaşlı Destek Programı) programımızla beraber ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evlerinde destek oluyoruz. Bu konuda da öncü çalışmalarımız var. Diğer ülke bakanlarının da oldukça ilgisini çekti." diye konuştu.