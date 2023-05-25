Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, “Enerjimiz Eşit” projesi ile layık görüldüğü Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), fırsat eşitliği alanında 2019 yılında hayata geçirdiği Enerjimiz Eşit projesi ile kazandığı Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’nü aldı.

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun İstanbul’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlediği ödül törenine OEDAŞ yöneticileri katılım gösterdi.

Şirket adına ödülü alan OEDAŞ Fuat Celepci, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’s) imzacısı olduklarını hatırlatarak, “Bunun verdiği sorumlulukla sektörümüzde ve etkili olduğumuz her alanda fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü, kadın istihdamının düşük olduğu sektörler arasında yer alıyor, bu konuda bir önyargı var. İşte biz bu önyargıları kırmak üzere meslek lisesi sıralarından başlayarak kız çocuklarını ve üniversiteli gençlerimizi sektöre kazandırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Fırsat eşitliği temelinde yaptığı değerli çalışmalarla farkındalık yaratan Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Sektörümüzde fırsat eşitliği sağlanıncaya kadar bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.