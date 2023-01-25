İnegöl de muhatap bulamayan kadın işyerini dağıttı

Faizsiz ev almak için başvurdukları kuruluşların bazıları vatandaşları mağdur ediyor. İnegöl de faizsiz ev alamayan bir kadın, yatırdığı parayı geri alacak muhatap bulamayınca öfkelenerek işyerini dağıttı.

Geçtiğimiz yıl faizsiz ev alımı için bazı kuruluşlara başvuran vatandaşlar geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar nedeniyle mağdur olmuş, hükümetin müdahale etmesi sonucu mağduriyetler giderilmişti.

MAĞDURİYETLER DEVAM EDİYOR

Yaşanan mağduriyetlere rağmen vatandaşlar, tasarruf etmek için bu kuruluşlara başvurmaya devam ediyor. İnegöl de bir kadın, Nuri Doğrul caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuruluşa giderek yatırdığı parayı geri iade istedi. İşyerinde muhatap bulamayan kadın, öfkelendi. Sinirlerine hakim olamayan kadın, işyerini dağıttı. Olay yerine gelen polis, ekipleri mağdurken suçlu durumuna düşen kadını durdurdular. Şikayet üzerine kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.