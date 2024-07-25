Öğrenci olan ya da herhangi bir okuldan mezun olmuş kişiler hayatları sürdüğünce çeşitli kurum ve kuruluşlara başvurduğunda diplomasını ya da öğrenci belgesini göstermek durumundadırlar.

Mezun kişiler e-devlet sistemini kullanarak mezun oldukları okula ait diploma çıktısını kolaylıkla alabilirler. Öğrenciliği süren kişiler için ise okul ve kimlik bilgilerini içeren, ders notları ve ortalamalarının da olduğu bir evrak düzenlenir ve bu evrak istenilen kuruma verilir.

Burada öğrenim belgesi ya da öğrenci belgesi gereken kişinin mezuniyete hak kazanıp kazanmadığı bu belgeyi almasında farklılıklar yaşanmasına neden olur.

Öğrenci okul numarası öğrenme işleminden sonra e-okul sistemine giriş yapabilirsiniz.

Öğrenci – Öğrenim Belgesi Nasıl Alınır? E-devlet’ten Alınır Mı?

Şu anda eğitimini sürdüren ya da mezun olmuş ancak diploması henüz basılmamış kişiler e-devlet platformunu kullanarak öğrenim belgesi alabilirler.

Bu belge öğrencinin eğitim aldığı okul ile olan ilişkisini gösteren bir belgedir. Öğrenci belgesi Milli Eğitim Bakanlığı ya da YÖK’e bağlı üniversiteler için ilgili eğitim kurumlarınca düzenlenir.

Üniversite, İlkokul – Ortaokul, Lise ya da açık lisede okuyan bütün öğrencilere bu belge lazım olabilir. Başlıklar halinde hangi okulda okuyorsanız ona göre öğrenci belgesini nasıl alabileceğinizi detaylıca anlattığımız yazının ilerleyen kısımlarına bakabilirsiniz.

Ondan öncesinde öğrenim belgesinde yazan bilgiler nelerdir ve bu belge neden istenir inceleyelim.

Öğrenim Belgesi Üzerinde Yazan Bilgiler

Öğrenci belgesi üzerinde yazan bilgiler genel olarak kişinin okul durumunu ve kimliğini tanımlayan bilgileri kapsamaktadır. Daha spesifik bir şekilde ele alırsak;

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası Öğrenim belgesi alan kişinin adı, soyadı, anne ve baba adı Doğum tarihi ve uyruğu gibi kimlik bilgileri yer alır. Bunun haricinde kaçıncı sınıfta olduğu, Öğrenim kurumuna kayıt olma tarihi, Eğer öğrenciliği üniversitede ise; üniversite adı, üniversitede bağlı bulunulan fakülte, meslek yüksekokulu, yüksek okul, enstitü ismi ile birlikte kayıtlı olunan birimde okunan bölümün adı ve bölüme ait programın adı yazmaktadır. Eğitim türü; açık öğretim, birinci öğretim, ikinci öğretim vs. Toplam öğrenim süresinin ne kadar süreceğini belirten yazı ve Öğrencilik hakkının olup olmadığına ilişkin yazı yer almaktadır.

Öğrenci Belgesi Ne İşe Yarar ve Neden İstenir?

Öğrenci belgesi ne işe yarar sorusuna verilebilecek en net cevap isteyen kurumun bilgi ihtiyacını karşılayan ve öğrencinin de okulla ilişkisini kanıtlayan bir evraktır denilebilir.

Bazı özel durumlarda öğrenciliğin kanıtlanması gerekmektedir. En çok askerlik ilişkisi, ehliyet alırken kullanılan öğrenim belgesi bunların haricinde;

Vize başvuruları esnasında öğrenci belgesinin ibrazı zorunludur.

Staj ve yarı zamanlı çalışma başvuruları esnasında bu belge istenmektedir.

Burs ve kredi işlemleri esnasında belgeyi ilgili kuruma kesinlikle vermek zorundasınızdır.

Bankaların öğrencilere sağladığı özel kampanyalardan faydalanmak için gereklidir.

Belediyelerin sağladığı toplu taşımalarda öğrenci indiriminden faydalanmak için bu öğrenci belgesi ibrazı zorunludur.

Kurumlara yapılacak resmî işlem başvurularında bazı durumlarda gerekli olmaktadır.

Proje kayıtları, okullar arasında yarışma veya müsabaka başvurularını yapmak için bazı durumlarda öğrenci belgesini almak zorundadır.

Yurt başvuruları esnasında da bu öğrenci belgesi kayıt işlemleri esnasında istenilebilir.

Öğrenci Belgesi Diploma Yerine Geçmez

Öğrenim belgesi bir diploma değildir. Mevcut okunan okul hakkında bilgi veren bu belge mezun olunan kişilere verilen belge ile aynı şey değildir.

Öğrenci Belgesi Nereden Alınır?

Okuduğunuz okula göre farklı mecraları kullanarak öğrenci belgesi alabilirsiniz. Öğrenim belgesini almanız için;

Ortaokul ve lise öğrenim belgesi,

Açık lise öğrenim belgesi,

Üniversite öğrenim belgesi,

nereden alınır bilmeniz gerekmektedir.

Ortaokul – Lise Öğrenci Belgesi Nereden Alınır?

İlkokul ve ortaokul öğrenci velileri çocuklarının okuduğu okula giderek öğrenci belgelerini alabilirler. Öğrencinin okul numarası ve kimlikteki bazı bilgileri okul idaresine vererek belgenin çıkarılmasını talep edebilirsiniz.

Lise öğrencileri de kendileri okul idaresinden öğrenci belgesini alabileceği gibi velileri de bu belgeyi okul idaresinden alabilir. Bunun haricinde ortaokul – lise öğrencileri öğrenci belgesini e-okul sisteminden alabilir.

E-Okul Öğrenci Belgesi Alma

E-okul sistemini kullanarak da çocuğunuza ait öğrenci belgesini alabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu ve öğrenci ile ilgili bilgileri içeren e-okul sisteminden öğrenci belgesi almak için;

https://e-okul.meb.gov.tr sitesine girdikten sonra resimde de görüldüğü üzere ekranın sağındaki “veli bilgilendirme sistemi” ne giriş yapabilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda iki farklı giriş yöntemi bulunmaktadır. Veli olarak giriş yapabileceğiniz gibi öğrenci olarak da giriş gerçekleştirebilirsiniz.

Sonrasında öğrenci belgesini çıkarabilirsiniz. Ancak burada bilmeniz gereken şey bu belgeyi çıkardıktan sonra okul idaresi tarafından onaylatmanız gerektiğidir.

Eğer onaylatılmaz ise tam olarak geçerli bir belge olmayacaktır.

Çocuğumun öğrenci belgesini nasıl alabilirim diyen veliler bu şekilde cevap bulmuş olacaklardır.

Açık Lise Öğrenci Belgesi Nereden Alınır?

Ülkemizde okullu oranını arttırmak ve geçmişin bıraktığı eğitim olanaksızlıkların giderilmesi için açık liselerde açılmıştır.

Sizde eğer açık lise öğrencisiyseniz gerekli olduğu zamanlarda öğrenci belgesi alabilirsiniz. Açık lise öğrenimi gören kişiler en yakın iletişim binasına giderek öğrenci belgelerini alabilirler. Eğer internete erişiminiz varsa e-devlet sistemini kullanarak da açık lise öğrenim belgesini alabilirsiniz.

Eğer henüz lise mezunu değilseniz Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırıp sınavlara girerek lise mezunu olabilirsiniz. Aöl kaç yılda biter yazısını detaylı okursanız kaç yılda mezun olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Açık Lise Öğrenci Belgesi Alma

E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna Milli Eğitim Bakanlığı ibaresini yazıp tıklarsanız karşınıza çıkacak sayfada “Açık Lise Öğrenci Belgesi” yazısını göreceksiniz.

Buraya da giriş yapıp istediğiniz öğrenim belgesine ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki resimde karşınıza çıkacak sayfayı tam olarak görebilirsiniz.

Üniversite Öğrencileri Öğrenim Belgesini Nasıl Alabilir?

Üniversite öğrencilerine lazım olan öğrenim belgesi ise üniversitelerin öğrenci işlerinden, üniversiteye ait web sitesinden ya da e-devletten alınabilir.

Üniversite öğrencileri öğrenci belgesinin yanı sıra transkript şeklinde gerekli olan belgeyi de temin etme ihtiyacından olabilirler. Bunun için en sağlıklı belge temini üniversitenin ilgili web sayfaları ya da öğrenci işleridir.

Ancak farklı bir şehirde olmanız halinde hayatımıza büyük kolaylık getiren e-devlet sistemini kullanarak öğrenci belgesini alabilirsiniz.

Üniversite Öğrencileri İçin E-Devletten Öğrenci Belgesi

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı olan üniversiteler, yüksekokullar veya açıköğretim fakültelerinde öğrenci olanların tamamı öğrenci belgelerini e-devlet sisteminden yararlanarak alabilirler.

Yine mezun olan öğrencilerde e-devlet üzerinden diploma sorgulama işlemini yapabilir. E-devlet sistemi üzerinden bildiğiniz gibi açık lise öğrencileri de öğrenim belgelerini alabilmektedir. Ancak bu iki farklı sistemin girişleri farklı yerlerden yapılmaktadır.

E-devletten öğrenci belgesi alınabilmesi için;

İlk olarak e-devlet sistemi üzerinden öğrenci belgesi sorgulama sayfasını açmalısınız.

Eğer üniversite ve aöf öğrenci belgesi işleminizi yapacaksanız bölümün en sonunda verilen “Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı-Öğrenci Belgesi Sorgulama” linkine tıklayarak,

“Kimliğimi Şimdi Doğrula” yazısına tıklayın. Burada kimliğinizi doğrulayarak e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Giriş yapabilmek için e-devlet şifrenizi bilmelisiniz.

E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden satın alabilirsiniz.

Sisteme girişinizi sağladıktan sonra öğrenci belgesi ekrana gelecektir. Bu belgeyi bilgisayara kaydederek çıktısını alabilirsiniz.

E-Devletten Alınan Öğrenci Belgesi Geçerli Midir?

Barkodlu bir şekilde çıkardığınız e-devlet belgelerinin tamamı elektronik imzalıdır. Yani dolayısıyla e-devlet sisteminden aldığınız öğrenci belgesi geçerlidir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Sadece bazı kurumlar istediği belge için özel açıklamalar isteyebilir bunun için ise öğrenci belgesini okul idaresinden almanız gerekmektedir.

Bu yazıda belirtilen öğrenci belgesi alma yöntemlerini kendiniz kullanarak ilgili kuruma öğrenim belgenizi teslim edebilirsiniz.

E-Devlet Kullanılarak Alınan YÖK Hizmetleri

Üniversite öğrencilerinin öğrenci belgesi haricinde bir çok belge için öğrenci işlerine gitmelerini engelleyen ve kolaylaştıran e-devlet ile YÖK’e bağlı üniversitelerde yapabileceğiniz bazı işlemler şunlardır;

Üniversite e-kayıt işlemleri Üniversite e-kayıt belge doğrulaması Öğrenci belgesi sorgulama Öğrencilik durumu doğrulama YÖK mezuniyet belgesi sorgulama YÖK mezuniyet belgesi doğrulama Çağrı merkezi başvuru sonucu görüntüleme

E-devlet sisteminin kolaylıklarından sizlerde hemen faydalanmaya başlayın. En kolay öğrenci belgesi alma yolunun da e-devlet olduğunu söyleyebiliriz.

Öğrenci Belgesi Ne İşe Yarar?

Öğrenci belgesi, öğrencinin hangi okulda, hangi sınıfta, hangi bölümde olduğunu gösteren belgedir. Resmi kurumlarda istenen öğrenci belgesi özellikle lise ve üniversite öğrencilerinden istenmektedir. Örnek vermek gerekirse indirimli ulaşım kartından faydalanabilmek için öğrenci belgesi istenmektedir.