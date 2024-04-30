Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Hayat boyu öğrenme kurumları, geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşuyor” temasıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilere yönelik kültürel ve sanatsal sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"Minik eller büyük hayaller" projesi çerçevesinde Bursa genelinde eğitim ve öğretim faaliyeti sürdüren okullarda okçuluktan, tiyatroya, el sanatlarından, halk oyunlarına, yöresel etkinliklerden, müzik etkinliklerine kadar birçok farklı alanda etkinlikler düzenleniyor. Etkinliğe Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Aziz Sonat, Halk Eğitim Müdür yardımcıları Nadir Oğuz, Aynur Koru katıldı.

Minik öğrenciler yörelerinin yemeklerini uygulamalı tanıttı

Hasan Öztimur 75. Yıl Anaokulu öğrencileri tarafından memleketlerinin yemeklerini tanıttıkları “Yöresel yemekler etkinliği” düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler hem şehirler ile ilgili bilgiler verirken, o şehirlere özgü yaptıkları yemeklerinde tanıtımını da gerçekleştirdi.

Öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor

Proje dahilinde Bursa genelinde ilk ve ortaokul seviyesindeki sınıflarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okçuluk Öğretmeni Erdem Gömleksiz koordinatörlüğünde 15 öğrenci ile birlikte Geleneksel Türk Okçuluğu tanıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe 555 öğrenci katılım sağladı.

Yöresel halk oyunları etkinliklerde sergileniyor

Yunus Emre İlkokulu’nda gerçekleştirilen, Türk Halk Oyunları Antrenörü Yavuz Kayacıbaşı koordinatörlüğünde 50 öğrenci ile gerçekleştirilen Bursa ve Aydın yörelerine ait halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte bin 100 öğrenciye sunum yapıldı. Türk Halk Oyunları etkinliği ile öğrencilere ekip çalışmasının önemi, birlikte hareket etmenin gerekliliğinin öğretilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler bağlama sanatını uygulamalı öğrendi

Proje çerçevesinde Yıldırım Halk Eğitim Müzik Öğretmeni Erkan Özer tarafından Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerine uygulamalı bağlama eğitimi verildi. Türk geleneksel yaşamında önemli yeri bulunana Topuz’un geçmişten günümüze kadarki süreci öğrencilere anlatıldı. Bağlama tanıtıldı. Bağlama solo ve koro şeklinde türküler eşliğinde çalınıp söylendi. Üç bölüm halinde sergilenen etkinlikte 14 öğrenciden oluşan bağlama korusunu 455 öğrenci dinledi.

Proje dahilinde açılan tiyatro kurslarında eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları “Son Kale Çanakkale” oyunu büyük beğeni topladı. Alirızabey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve Türkçe öğretmeni Gökhan Çakır koordinatörlüğünde ’Son Kale Çanakkale’ tiyatro gösterisi düzenlendi. 18 öğrencinin rol aldığı tiyatro gösterisini 410 öğrenci beğeniyle izlendi. Etkinlikle birlikte öğrencilere dramanın önemi vurgulanırken, dramanın kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirdiğini, farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmesini sağladığı vurgulandı.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin yıl boyunca devam etmesi planlanırken, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler ile öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi ve yeni ilgi alanları oluşturma, milli ve kültürel değerleri kazandırılması hedefleniyor.