İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. geleneksel İnegöl Okulları Matematik Türkçe Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İlk ve ortaokuldan 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmada 60 öğrenci başarılı oldu.

Ödül törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Sinan Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen ödül programının açılış konuşmasını yapan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru “Bu yarışmanın temel amacı öğrencilerimizi tanımak içindir. Müdürlüğümüz olarak okulda öğrendiği bilgileri günlük yaşamda kullanmaktır amacımız. Yarışmamız bir ihtiyaç haline gelmiştir. Öğrencilerimizi merkeze alan yarışmamızda matematik ve Türkçe merkeze alınmıştır. Hazırladığımız yarışmamıza bu yıl ilk kez ilkokul kategorisinde öğrencilerimiz de katılım sağlamıştır. Bu vesile ile finale kalan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu yıl 9. Şu düzenleniyor 2006 yılında Mehmet Baştürk ile başlamış ve Fatih Bilican ile devam etmiştir. Pandemi sürecinde yarışmamıza ara vermiştik. Bu sürece destek veren okul müdürlülerimİze ve şube müdürlerine teşekkür ederim.”

Yapılan konuşmaların ardından 60 öğrenciye ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

EN BAŞARILI ÖĞRENCİLER İSE ŞU ŞEKİLDE

İlkokul kategorisinde

1. olan öğrenci Müşerref Muzaffer Samda İlkokulundan Atadeniz Ömer Üstüntaş

2. olan öğrenci TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulundan Alperen Dalaslan

3.olan öğrenci Müşerref Muzaffer Samda Ortaokulundan Derin Filiz

Ortaokul Kategorisinde

1.olan öğrenci Gazipaşa Ortaokulundan Ece Ecrin Okşak

2.olan öğrenci Bakyapı Haci Ali Bakgör Ortaokulu öğrencisi Atrahan Uygur Balcı

3.olan öğrenci Özel İnegöl Kültür Ortaokulundan Mehmet Yağız Kırbaş