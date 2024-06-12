Nuri Erbak Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin iş birliği ile hazırlanan İngilizce okul dergisi OR’un 2. sayısı okurlarıyla buluştu.

OR dergisi, eğitime yönelik okul faaliyetlerinin yanı sıra spor, sanat ve güncel konulara dair içerikler sunuyor.

Derginin editörlüğünü yapan İngilizce öğretmeni Sermin Ürkmez Türkkan, “Dergi içeriğinin sadece kelime bilgisi ve gramerden ibaret olmadığını, okurlarına İngilizce pratik yapma fırsatı sunarken, aynı zamanda da eğitici ve eğlendirici olduğunu” belirtti.

Nuri Erbak Ortaokulu Müdürü Taha Karagöz, okul dergilerini Türkçe’nin yanında İngilizce olarak da çıkarmalarının sebebini şu sözlerle açıkladı;

“Dünyada en yaygın kullanılan dillerin başında İngilizce geliyor. Çağımızın vazgeçilmezi olan bilgisayarın, internetin dili yine İngilizce. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkeler; eğitim, bilim, teknoloji, ekonomi, kültür sanat gibi çeşitli alanlarda bir birleri ile kıyasıya bir rekabet içinde. Bu yarışta ülkemizin bir adım önde olabilmesi için dünyanın konuştuğu iletişim dilini iyi kullanmak kaçınılmaz bir gereklilik oluyor. Biz de verdiğimiz İngilizce eğitimini hem daha verimli hale getirmek hem de öğrencilerimizin bilmekle ilgili becerilerinin gelişimini desteklemek hedefiyle İngilizce olarak çıkardık.”

Derginin yayınlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Karagöz, “Her yıl yayınladığımız, kitabımızın ve dergimizin sponsoru olan, eğitime yönelik üretmiş olduğumuz projelerde katkılarını esirgemeyen Sayın Mehmet Erbak’a ve şahsında Uludağ İçecek AŞ’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.