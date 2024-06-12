İnegöl'ün il olma hedefi için çalışmalarına hız veren İnegöl İl Olma Platformu, Ankara’da ziyaretlerine başladı. İlk fotoğraflar İYİ Parti genel merkezinden geldi. Parti binası dışında karşılanan İnegöl heyeti, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ile Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’na raporlarını sundular.



İyi Parti Genel merkezinde gerçekleşen toplantı da İnegöl İl Olma Platformu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün il olması noktasında sunum yaptı. Samimi hava da gerçekleştirilen ziyarete ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Ancak edinilen bilgilere göre İyi Parti Genel Merkez yönetiminin, İnegöl heyetine tam destek verdiği ve İnegöl’ün il olması noktasında İyi Partili vekillerin tamamının destek vermeye hazır olduğu öğrenildi.

İyi Parti Genel Merkezi ziyaretinde İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ile parti yönetimi de hazır bulundular.



ANKARA TEMASLARI SÜRÜYOR

Platform AK Parti, CHP ve MHP Genel Merkezlerini de ziyaret ediyor.