30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde bulunan Kayapa Şehit Jandarma Eyüp Gürsoy İlk ve Ortaokulu bahçesinde, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte selvi ve defne fidanları, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Doğaya ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa; 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Okul Aile Birliği üyeleri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan dikerek çevreye duyarlılık mesajı verdi.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, ‘’ Çevre bilinci kazandırmayı ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan çalışmada, öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak yeşil bir gelecek için somut bir adım attı’’ dedi.

Etkinlik süresince öğrencilere ağaç dikmenin önemi, doğanın korunması ve Yeşil Vatan bilinci hakkında bilgiler verildi. Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerde çevre farkındalığını artırdı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla benzer etkinliklerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği belirtildi. Fidan dikim etkinliği, öğrenci, öğretmen ve davetlilerden büyük ilgi gördü.