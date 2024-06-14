Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye çeki verildi.

Gazimihal İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Emniyet Müdürü Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz, kurum ve okul müdürleri ve yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldılar.

İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen’in de öğrenci velisi olarak katıldığı törende hazırlanan pasta ve börekler satışa çıkarıldı. Okulun ihtiyaçları için toplanan paralar Okul Aile Birliği’ne teslim edildi. Ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye çeki verildi.