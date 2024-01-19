Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, akranlarından daha zeki ya da daha az zeki demek değildir. Ancak, bir şeyleri kendi başlarına anlamakta sorun yaşayabilirler ve bilgiler onlara geleneksel yollarla öğretilirse, okumakta, yazmakta, hecelemekte, muhakemede, hatırlamakta ve / veya düzenlemelerde zorluk çekebilirler.

Öğrenme güçlüğü materyallerinin mutlak bir çözünü yoktur, bu ömür boyu devam edecek bir sorundur. Ancak buna rağmen, doğru destek ve müdahale ile, öğrenme güçlüğü olan çocuklar okulda, işlerinde ve hayatları boyunca kariyerlerinde başarılı olabilir.

Ebeveynler, öğrenme güçlüğü olan çocukların güçlü yönlerini teşvik ederek (aynı zamanda zayıf yönlerinin de farkında olarak), eğitim sistemini anlayarak, doğru profesyonellerle çalışarak ve belirli zorluklarla başa çıkma stratejilerini öğrenerek çocuklarına yardımcı olabilirler.

Bütün Büyük Beyinler Aynı Düşünmez

Albert Einstein‘ın dokuz yaşına kadar okuyamadığını biliyor muydunuz? Bunun birçok örneği mevcuttur, Walt Disney, General George Patton ve Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller gibi bu sorunu yaşayan ünlüler hayatları boyunca okuma konusunda ciddi zorluklar çektiler. Whoopi Goldberg ve Charles Schwab ve daha birçok önde gelen figürün, nihai başarılarını etkilemeyen bazı öğrenme güçlükleri bulunuyor.

Öğrenme Güçlüklerine Dair Bazı Gerçekler

Uluslararası sağlık verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde on beşi veya kısacası yedi insandan birinin bir tür öğrenme güçlüğü bulunuyor.

Temel okuma ve dil becerilerinde zorluk çekmek, en yaygın öğrenme güçlüklerinden biridir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin %80’i aynı zamanda okuma problemi yaşıyor.

Öğrenme güçlükleri genellikle genetik yollarla ortaya çıkar.

Öğrenme güçlüğü otizm, zihinsel engeller, duyma/görme engelleri ve kişilik bozuklukları gibi diğer engellerle karıştırılmamalıdır. Bu koşulların hiçbiri öğrenme güçlüğü değildir. Ek olarak, okulların sık sık değiştirilmesi veya devam sorunları gibi eğitim fırsatlarının eksikliği ile de karıştırılmamalıdırlar. Ayrıca, yabancı dil öğrenmekte zorluk çeken çocukların mutlaka bir öğrenme güçlüğü olduğu çıkarımını yapamayız.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) gibi dikkat bozuklukları ve öğrenme güçlüğü genellikle aynı anda ortaya çıkar, ancak iki bozukluk aynı değildir.

Bazı Öğrenme Güçlükleri

Disleksi, kişinin yazılı kelimeleri anlamakta güçlük çektiği, dil temelli bir rahatsızlıktır. Okuma güçlüğü veya okuma bozukluğu olarak da adlandırılabilir.

Diskalkuli, bir kişinin aritmetik problemleri çözmekte ve matematiksel terimleri kavramakta zorlandığı matematiksel bir engeldir. Konuyu detaylı incelediğimiz diskalkuli makalemizi de okuyabilirsiniz.

Disgrafi, bir kişinin belirli bir alan içinde harf oluşturmayı veya yazmayı zor bulduğu bir yazma engelidir.

İşitsel ve Görsel Algılama Bozuklukları, kişinin özgül olarak normal işitme ve görme yetisine sahip olmasına rağmen dili anlamada güçlük çektiği duyusal engellerdir.

Sözel Olmayan Öğrenme Bozuklukları, beynin sağ yarım küresinden kaynaklanan, görsel-uzaysal, sezgisel, organizasyonel, değerlendirici ve bütünsel işleme işlevlerinde sorunlara neden olan nörolojik bir bozukluk.

Öğrenme Güçlüklerinin Tedavisi Var Mıdır?

Öğrenme güçlükleri için mutlak bir “tedavi” yoktur, ancak çocukların ve ailelerin, çocukların yaşam boyu öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olacak şekilde bu durumu yönetmelerine yardımcı olmak adına birçok şey yapılabilir. Göz egzersizleri, vücut hareketleri, özel diyetler, vitaminler ve besin takviyeleri ile de ek destek sağlamak mümkündür. Çocuğunuzun herhangi bir öğrenme güçlüğü yaşadığından şüpheniz varsa, belirtileri hakkında bir doktorla görüşmek ilk adım olmalıdır.

Bir öğrenme sorunu hakkında teşhis koyulduysa, çocuğunuzun doktoru ve öğretmenleriyle konuşun. Çocuk doktorları, öğrenme güçlüklerinin etkisini artırabilecek ve azaltabilecek gelişimsel gecikmeleri ve diğer koşulları değerlendirebilir. Ayrıca sizi nörogelişimsel engelli, gelişimsel ve davranışsal pediatri, çocuk nörolojisi veya çocuk psikolojisi uzmanlarına da yönlendirebilirler. Neler yapılabileceği konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Çocuğunuza Bu Durumda Nasıl Bir Destek Sunmalısınız?

Çocuğunuzun öğretmenleri ve doktorları ile ortak yürüteceğiniz çalışmalara ek olarak, öğrenme güçlüğü ve zorlukları olan çocuğunuzu desteklemek için yapabileceğiniz bazı ekstra şeyler de mevcut. Bunları dört madde ile özetleyebiliriz.

Güçlü yönlere odaklanın. Tüm çocukların (hatta yetişkinlerin bile!) iyi yaptıkları ve kendileri için zor olan bazı şeyler vardır. Çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfedin ve onları kullanmayı öğrenmesine yardımcı olun. Çocuğunuz matematikte, müzikte veya herhangi bir spor dalında iyi olabilir. Sanatta, el becerilerinde veya hayvanlarla ilgilenme konusunda da iyi olabilir. Çocuğunuzu iyi olduğu alanlara yönlendirirken, ayrıca doğru yaptıkları şeyler için de onları tebrik etmeyi ve ödüllendirmeyi unutmayın.

Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmesine yardımcı olun. Büyümenin zorluklarıyla birleşen öğrenme farklılıkları çocuğunuzu üzebilir, kızdırabilir veya içine kapanık hale getirebilir. Beyni farklı bir şekilde öğrendiği için öğrenmenin zor olduğunu kabul ederken çocuğunuza sevgi ve destek sağlayarak yardımcı olun. Arkadaşlığa ve eğlenceye odaklanan kulüpler, etkinlikler, takımlar ve diğer aktiviteler bulmaya çalışın. Bu faaliyetler aynı zamanda güven oluşturmalıdır. Ve unutmayın, rekabet sadece kazanmaktan ibaret değildir.

Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğa ebeveynlik yapma hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak kaynakları ve destek gruplarını kullanın. Bu konuda doktorunuz ve öğretmenlerinizden bilgi alabilirsiniz. Bireysel eğitim planı (Bep Planı) ciddi bir katkı sağlayacaktır. Öğrenme ve düşünme farklılıkları oldukça yaygındır, siz ve çocuğunuz bu yolculukta yalnız değilsiniz.

Gelecek için plan yapın. Çocuğu farklı şekilde öğrenen ve düşünen birçok anne-baba gelecek hakkında endişelenir. Çocuğunuzun, eğitim ve kariyer seçimlerinde güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmasını teşvik ederek yetişkinlik için plan yapmasına yardımcı olun. Onlara yaşadıkları güçlüklerin herhangi bir zekasal sorundan kaynaklanmadığını hatırlatın. Aksine, öğrenme güçlüğü çeken birçok insan çok zekidir ve yaptıkları işlerde oldukça başarılı olabilirler. Özel kariyer ve çalışma programları, karar verme ve iş becerilerini öğreterek güven oluşturmaya yardımcı olabilir. Birçok üniversitede, farklı şekilde başarılı bir şekilde öğrenen ve düşünen öğrencileri destekleyecek programlar mevcuttur.