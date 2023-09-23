Ankara'da ikisi de öğretmen olan kardeşlerinden Songül Şaşırmaz'ı (33) bıçakla öldürüp, balta ile başını gövdesinden ayıran, Abbas Şaşırmaz'ı (41) da bıçakla yaralayan hemşire Şahin Şaşırmaz (38) hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 299’uncu Sokak’ta 17 Mayıs günü şizofreni hastası olduğu ileri sürülen hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Şaşırmaz ardından Songül Şaşırmaz’ın başını baltayla gövdesinden ayırdı. Yaralanan Abbas Şaşırmaz kaçıp, kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gidip yardım istedi. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği belirtildi. Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra balta ile kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtildi. Abbas Şaşırmaz'ın kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçıp, sağlık ocağına gittiği ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının açıldığı ifade edildi.

Görgü tanığı P.Y., iddianamedeki ifadesinde "Bir kadın ve bir erkek balkonda tartışmaya devam etti. Kadın 'dur, yapma ağabey' diye bağırıyordu. Erkek şahsın elinde bıçak vardı. Adam, kadını yere yatırdı ve defalarca bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçaklamayı bırakıp eline balta aldı. Erkek şahıs, yere doğru eğilince ne olduğunu göremedim" dedi.

Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.