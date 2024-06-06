Bursa’nın Karacabey ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler topladıkları mavi kapaklar ile barınaklardaki hayvanlara mama desteğinde bulunurken, yetiştirdikleri gül fidanlarını ise okul bahçelerine ve cami avlularına diktiler.

Dayı Karacabey Anadolu Lisesi çevre kulübü öğretmenleri Hikmet Sezer ve Emine Gül Aslan, öğrencileri ile birlikte güzel ve anlamlı projeler gerçekleştirdi.

Okul Müdürü İsa Ceyhan ile fikir alışverişinde bulunan öğretmenler mavi kapak projesiyle sahipsiz kalan barınaklardaki canlara mama desteği sağladı. Ayrıca, çevre haftası münasebetiyle çevre kulübü öğrencileriyle okul çevresi temizliği yaparak öğrencilerin bilinçli ve duyarlı olmasına katkı sağladı. Çevre Kulübü Öğretmeni Hikmet Sezer, hobi amaçlı köklendirdiği gül fidanlarını, velilerinde onayını alarak gönüllü ve istekli öğrencileriyle okul bahçelerine ve cami avlularına dikerek daha güzel ve yaşanabilir bir çevrenin oluşmasına önemli katkılar sağladı.

Önceki görev yaptığı okullarda da boş alanlarda gül çeliği yetiştiren Hikmet Sezer, yetiştirdiği binlerce gül fidanını şehit kabirlerine, okul bahçelerine ve kamu kurumlarının bahçelerine hediye etmesiyle biliniyor.