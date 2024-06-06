1-5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Darıca’da çeşitli programlar düzenlendi. Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Sıfır atık konusunda mesajlar veren Başkan Muzaffer Bıyık, daha temiz bir Darıca için imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Darıca’da 1-5 Haziran Çevre Haftası, çeşitli programlarla kutlanıyor. Kocaeli genelinde yapılan atık pil toplama yarışmasında birinci olan Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu Bahçesi’nde gerçekleşen kutlama etkinliğine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katılarak hem öğrencileri tebrik etti hem de atık ürünlerden yapılan geri dönüşüm sergisini inceledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden oluşan koreografisi sahnelendi. Geri dönüşümün önemine vurgu yapmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek “Hayatımızın olmazsa olmazı doğal kaynakların her geçen gün azaldığı, bilinçsizce tüketildiği dünyamızın ne yazık ki yavaş yavaş çölleştiğini gözlemliyoruz. Hiç kuşkusuz ki bu yok oluşun en büyük nedeni biz insanlarız. İnsanlar ve diğer canlıların yaşamını sürdürebilmesi için havaya, suya ve gıdaya ihtiyaç vardır. Her nerede olursak olalım havanın, suyun ve toprağın kirlenmemesi ve kirletilmemesi için doğayla uyumlu yaşamak ve bu konuya hassasiyet göstermek hepimizin sorumluluğudur. Doğayı ve yeşil alanlarımızı koruyalım. Yazın gelmesi ile birlikte özellikle orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım. Zira kaynaklarımızı korumak ve geliştirmek çocuklarımıza ve geleceğimize karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Darıca Belediyesi olarak bizler “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla hareket ederek özellikle sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 2024 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 29 bin ton çöp toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bunun yanı sıra 917 bin ton hacimli atık, 6 bin kg cam atık, 4 bin litre bitkisel yağ, 3 bin ton ambalaj atık ve 14 bin ton inşaat atığını toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır atık konusunda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Daha verimli projeler gerçekleştirmek için teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği’nden hibe alarak atık yönetimini daha verimli hale getirmek için teknolojiden de faydalanmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda AB fonları tarafından finanse edilen Atık Yönetiminde Yapay Zeka konulu projemiz kabul edilirken geçtiğimiz ay İspanya ve Portekiz’e giderek incelemelerde bulunduk” diye konuştu.

Program sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki okullar arasında düzenlemiş olduğu atık pil Toplama yarışmasında birinci olan Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu öğrencilerini tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödüllerini takdim etti. Kutlama programının ardından ilkokul öğrencileri Darıca Belediyesi ekipleriyle birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla Sancaktepe mesire alanında doğa ve çevre temizliği yaptılar.