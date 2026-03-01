Toplantıda, hayata geçirilen projeler, yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler paylaşıldı.

"İnsana yapılan her türlü olumsuz davranışın karşısındayız"

Başkan Bozbey açıklamasında” Bir çocuk dahi böylesi savaşlarda aramızdan ayrılması kabul edilebilir bir şey değil. O çocuğun yaşamı var. O çocuk belki gelecekte insanoğlunun mutlu, huzurlu yaşamasını sağlayacak proje geliştirecek. Ne günahı var o çocukların? Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İnsana yapılan şiddeti de kınıyoruz, katliamları da kınıyoruz ve insana yapılan her türlü olumsuz davranışın karşısındayız. İnşallah bu ramazan ayında özellikle İslam dünyasının hassas olduğu, manevi ikliminin en dorukta olduğu böylesi bir ayda bu katliamların gündeme gelmesi, izlenmesi çok acı bir tabloyu oluşturuyor. İnsanlık adına acı bir tablo. Bu savaşın bir an önce durdurulması, sadece buradaki İran, ABD ya da İsrail değil, bölgemiz itibariyle baktığımızda ateş çemberine dönüyor gibi bir izlenim var. Birleşmiş Milletler'in de en önemli sorumluluğu ve görevi de budur diye düşünüyorum. Ve tekrar gündemimize geçiyorum.

"Amacımız hiçbir sofranın eksik kalmaması"

Değerli arkadaşlar, tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak insan öncelikli ve eşitlik temelindeki anlayışımızla Ramazan ayının Bursa'mızın her hanesinde huzurla yaşanması için kapsamlı bir hazırlık sürecini başardık ve yürüttük. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir kent, dayanışmayı büyüten, paylaşmayı çoğaltan ve kimseyi geride bırakmayan birlik ruhuyla hareket eden bir kenttir. Bu anlayışla geçen yıl olduğu gibi de bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Ramazan ayını ülkemizde en güçlü, Ramazan ayının iklimine uygun, ruhuna uygun şekilde bunu değerlendiren sanıyorum en önde gelen belediyelerden bir tanesiyiz. Amacımız ne? Hiçbir sofranın eksik kalmaması, Ramazan bereketinin Bursa'mızın her köşesinde hissedilmesinin sağlanması. Değerli arkadaşlar, zaman zaman söylüyorum, Ramazan'dan önce de, Ramazan süresince de bunları bahsediyorum ama bir kez daha yinelemek istiyorum hemşehrilerimizin huzurunda. 17 ilçemizde her akşam bir ilçemizde olmak üzere ya da bir ilçemizin farklı mahallelerinde olmak üzere iftar programları yapıyoruz. 4 sabit noktamızda yine vatandaşlarımızla orada yine iftar programlarında bir araya geliyoruz. 3 kent lokantamızda aynı şekilde yine vatandaşlarımızla iftarda bir araya geliyoruz. Yolda evine ulaşamayıp orucunu açmak isteyen vatandaşlarımızla 14 ayrı noktada onlarla yine bir araya geliyoruz ve onlara oruçlarını açma konusunda desteklerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki Ramazan ayı boyunca da 1060 mahallemiz var. 1060 mahallemizde de yine vatandaşlarımızla teravih sonrasında buluşmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 85 bin civarında vatandaşımızla iftarlarda buluşmuş olduk. Yine 45 bin civarında vatandaşımızla, hemşehrimizle iftar yemek noktalarında buluştuk. Ve yine 220 bin civarında hemşehrimizle teravih sonrasında yine o noktalarda onlarla buluşma imkanına sahip olduk. Böylece Ramazan'ın bereketini kentimizin 17 ilçesinin tamamına yayıyoruz. Bu noktalarda Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olabilmek bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz. Onun için bizler hemşehrilerimizin ihtiyaç, ihtiyacı olan hemşehrilerimizin yanında olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca da yine hazırladığımız destek paketleriyle de onların yanındayız. Özetle ifade etmek isterim ki Bursa'da Ramazan'ın huzurla, dayanışma içinde ve kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir atmosferde yaşanması için tüm birimlerimizle, tüm arkadaşlarımızla alandayız, 17 ilçemizin her noktasındayız. Tekrar hem hemşehrilerime hem sizlere hayırlı Ramazanlar dilerim.” dedi.