Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan 'Çocuklarla Ramazan' programlarının ilk haftası tamamlandı. Teravih namazı sonrasında camilerde düzenlenen etkinliklere toplam 2 bin 500 çocuk katılım sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen programlar kapsamında, Ramazan'ın ilk haftasında 6 farklı ilçede etkinlikler gerçekleştirildi. Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Kaynarca, Pamukova ve Hendek ilçelerindeki belirlenen camilerde bir araya gelen çocuklar, geleneksel Ramazan kültürüne ait gösterileri izledi. Teravih namazının ardından cami avluları ve müştemilatlarında kurulan alanlarda; Meddah anlatımları ve Nasreddin Hoca hikayeleri sahnelendi. Çocukların ve ailelerin katılım gösterdiği programlarda, geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunularak Ramazan kültürünün tanıtılması hedeflendi.

Programlar Ramazan boyunca sürecek

İlk haftada ulaşılan 2 bin 500 çocuğun ardından etkinlik takvimi netleşti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çocuklarla Ramazan' programlarının ay boyunca Sakarya'nın farklı ilçelerindeki camilerde periyodik olarak devam edeceği bildirildi.