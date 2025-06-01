Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği türkü gecesi, Tavşancıl Sahili’nde coşku dolu anlara sahne oldu. Dilovası Öğretmenler Korosu’nun sahne aldığı konser etkinlik alanını hınca hınç dolduran türkü severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konser, izleyicilere müzikle yoğrulmuş duygusal bir gece sundu. Kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman neşelendiren türküler, hep birlikte söylendi. Vatandaşların geçmişe yolculuk yaptığı anlamlı gecede birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri daha yaşandı. Gecenin en dikkat çeken anı ise Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun sahneye çıkarak saz çalıp türkü söylemesi oldu. Türk Halk Müziği’ne olan yakın ilgisiyle bilinen Başkan Ömeroğlu, seslendirdiği "Mihriban" adlı türküyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Samimi performansıyla izleyenlere hem sürpriz yaptı hem de duygusal anlar yaşattı.

"Bu gece kelimeler değil, ezgiler, duygular konuştu"

Program sonunda konuşma yapan Başkan Ramazan Ömeroğlu, "Bu gece kelimeler değil, ezgiler, duygular konuştu. Öğretmenlerimiz bir kez daha bizlere eşsiz yeteneklerini gösterdi. Evlatlarımıza verdikleri tarifsiz katkıların yanı sıra takdire şayan performansları ile sanatın birleştirici gücünü de bir kez daha ortaya koydular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, canı gönülden kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ise "Çökertme" adlı türküyü seslendirerek muhteşem gecenin unutulmaz performanslarından birini sergiledi. Program sonuna dek sahne alan öğretmenler söyledikleri türkülerle izleyenleri hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Öğretmenler tarafından kurulan, yetenekleri ve muhteşem kareografileri ile izleyicileri adeta coşturan folklör ekibi de yoğun alkışlar eşliğinde gösterisini nihayete erdirdi. Gece boyunca ortaya koyulan üstün müzikal performanslar katılımcılardan tam not aldı.