TBMM Genel Kurulunda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre, öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek. Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak.

Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Muhalefet partilerin milletvekili genel kurulda teklif üzerine söz alan kanunu eleştirerek bazı sorularda yöneltti.

Kanun tekifi ile ilgil milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Milli Eğitim Bakanlığının 60 bin 487 resmi örgün eğitim kurumunda 15 milyon 915 bin 620 öğrencinin 164 bin bina ve 605 bin 506 derslikte eğitim-öğretim hizmeti verildiği bilgisini paylaştı. Maviş, okulların temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin Bakanlıkça yapıldığını söyledi. Okullarda temizlik hizmetinin yürütülmesinde halihazırsa 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğunu dile getiren Maviş, "İşgücü Uyum Programı kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu program kapsamında 66 bin 631 personel görev yapmaktadır." diye konuştu.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra birimlerinin rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile okul yönetimleri işbirliği için de dezavantajlı grupta olduğu tespit edilen çocuklara ve ailelerine sosyal hizmet kapsamında farkındalık, bilinçlendirme ve izleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini anlatan Maviş, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması olduğunu anımsatarak, "Taşımalı eğitim öğrencilerine, okul öncesi eğitim öğrencilerine, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere, özel eğitim rehberlik öğrencilerine yemek verilmektedir. Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarında devam eden Bakanlığımızca ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır." diye konuştu.

Maviş, kanun teklifinin kapsamı içerisinde öğretmenlerin kariyer basamağı olarak planlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sistemiyle özlük haklarının aslında iyileştirildiğini söyledi.

Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, alınan karar gereği birleşimi 8 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak kapattı.