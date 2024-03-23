Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Ortalığı birbirine katan kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına ise küfürler savurup, bardak fırlattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisi olduğu öne sürülen adamın kafede kadınların da olduğu masada okey oynadığını gören kadın, grubun yanına gitti. Önce sevgilisi olduğu iddia edilen adama tokat atan kadın, ardından masadakilere bağırmaya başladı. Kadın, masadaki bir kadına da küfürler savurduktan sonra bardak fırlattı. Olay sonrası öfkeli kadın, darp ettiği adamla birlikte kafeden ayrılırken, yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.a

Kaynak: İHA