Edinilen bilgilere göre Hasan E. (40), rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşındaki oğlu İbrahim E. ile birlikte hastaneye gitti. Babanın tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan küçük çocuk kayboldu. Bir süre çocuğuna ulaşamayan baba durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler hastane çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu küçük çocuk hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk hastaneye getirilerek babasına teslim edildi. Oğluna kavuşan baba büyük sevinç yaşarken, çocuğuna sarılarak duygusal anlar yaşadı. Baba, oğlunu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.