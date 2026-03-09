Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ve Altınova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan 555,33 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılarda biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 3 şahıs ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçu kapsamında serbest bırakıldı. Ayrıca hakkında TCK Madde 188 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası, bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.