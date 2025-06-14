NBA final serisi 4. maçında Oklahoma City Thunder, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers’i 111-104’lük skorla mağlup etti ve seriyi 2-2’ye getirdi.

NBA’de final heyecanı 4. karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Gainbridge Fieldhouse’da karşılaştığı Indiana Pacers’i 111-104’lük skorla mağlup etti ve seriyi 2-2’ye yaptı. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jalen Williams 27 sayı, Alex Caruso 20 sayı ve Chet Holmgren de 14 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Indiana’da ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaund, Tyrese Haliburton da 18 sayı, 7 asistle müsabakayı tamamladı.