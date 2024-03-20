Eski Türk filmlerini seyrederken öksüren birisi olduğunda, hatta beyaz bir mendil içine öksürük ile birlikte kan da damladığında hemen ince hastalığa yakalandığı anlaşılır ve öleceği düşünülürdü. O dönemin belki de en ölümcül hastalığının belirtisi olan öksürük aslında, hava yollarında bulunan rahatsızlık veren maddeleri uzaklaştırmada kullanılan bir yoldur.

Öksürük nasıl meydana gelir ?

Boğaz ve akciğere uzanan hava yollarında rahatsızlık verici veya tahriş edici herhangi bir madde bulunduğu yerdeki sinirleri uyarır. Bu uyarı hemen beyne ulaşır. Beyin, göğüs ve karın kaslarını uyararak akciğerlerin kısa sürede ani bir hava boşaltmasını sağlar. Böylece, hava yollarında bulunan madde akciğerlerden gelen hava akımına kapılarak dışarı atılmaya çalışılır.

Arada sırada olan öksürükler önemli değildir. Ancak haftalarca süren ve öksürükle beraber çeşitli renklerde balgam da çıkarılıyorsa, sebebinin araştırılması gerekir.

Öksürük sebepleri neler olabilir ?

Çoğu kimse genellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip olduğunda öksürür.

Öksürük süresi bazen uzasa da, öksürük dönemi 1-2 hafta içinde hastalığın iyileşmesi ile ortadan kalkar.

Eğer grip üzerine başka enfeksiyonlar da eklenir ve hastalık alt solunum yollarını da etkilerse, öksürük şiddetlenerek artar ve balgam da eklenebilir.

Bunların dışında aşağıda sayılan türlü olaylarda öksürük görülebilir:

Astım,

Allerji,

Bronşit,

KOAH,

Bronşiolit,

Sinüzit,

Kalp yetmezliği,

Tüberküloz,

Ses tellerinde iltihap,

Akciğer kanseri,

Reflü,

İlaçlar,

Sigara dumanı,

Boğaza bir şey kaçması.

Öksürüğe karşı neler yapılabilir ?

Basit nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürüklerde pastil kullanılabilir. Bunlar boğazı yumuşatarak tahrişi azaltabilir.

Evde nemlendirici cihazlar kullanılabilir. Bunlar ortamın kuru havasını nemlendirdiklerinden boğazın kurumasını da önleyerek rahatlama sağlarlar.

Bol sıvı alınması boğazı yumuşatır, balgam ve boğaz akıntılarının incelmesini sağlar. Bitki çayları, ılık limonlu ve ballı su gibi içecekler öksürüğe faydalı olabilir.

Kaynamış bir bardak su içine yarım bir limon sıkıldıktan sonra üzerine 2-3 çay kaşığı bal eklenerek sıcak sıcak içilir. Bu içecek öksürük şurubu kadar etkilidir.

Öksürük için ne zaman doktora başvurulmalıdır ?

Öksürük 3 haftadan uzun süredir geçmediyse,

Öksürük giderek daha da şiddetleniyorsa ,

Öksürük ile birlikte göğüste ağrı da varsa,

Solunum zorluğu da varsa,

Balgam arttığında ve rengi sarı yeşile dönüştüğünde,

Ateş 38 derecenin üzerine çıktığında doktora başvurulmalıdır.