Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Faruk Çelik'i, Kafkasspor Başkan Vekili Bahattin Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Bursa eski Milletvekili Sedat Kızılcıklı ile kulüp üyeleri karşıladı.

Ziyarette bir konuşma yapan Kafkasspor Başkan Vekili Bahattin Korkmaz, "Çok kıymetli Kafkassporlular, Kafkas camiasına gönül vermiş herkes hoş geldiniz. Sayın Bakanım sefalar getirdiniz bize onur verdiniz bu mübarek Ramazan gününde bize. Burası biliyorsunuz çok eski zamanlarda sizin çabalarınız buraya gelmiş bir kulübüz. Biz yıllar önce mahalle takımı iken şimdi Sayın Bakanım Türkiye’de 2 tane çok az ucuz bütçelerle kurulmuş takım var; Biri Edirnespor diğeri Kafkasspor. Şu anda Edirnespor sonuncu biz lideriz. Sizlerin destekleri ve çabalarıyla bizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız hasta, grip olduğu için çok selamları var gelemedi. Bu hafta Polatlı maçımız var pazar günü. Sizleri de davet edelim bu vesileyle. Bizim 3 tane kritik maçımız kaldı: Bursa Yıldırım, Çorluspor ve Edirnespor. Biz zaten bu maçları aldığımızda inşallah İnegöl’ümüz 2. Lig takımı oluyor. Çok çabalar gösteriyoruz. Bu camiada abilerimiz, iş adamlarımız sizlerin destekleriyle bir yerlere gitmeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İnşallah yolun sonu hedef şampiyonluk olacak artık oraya kitlendik. Çocuklar 15 haftadan beri hiç mağlup olmadılar. Galibiyet serisi harıl harıl gidiyor. Tabii ki böyle gidince maddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama camiamız çok sahip çıkıyor. Siyasetçilerimiz de sahip çıkmaya başladı. Hedef şampiyonluk diyorum" dedi.

AK Parti Bursa eski Milletvekili Sedat Kızılcıklı ise, "Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ramazanını tebrik ediyorum. Allah nasip etti bizler de parlamenterlik dönemimizde İnegöl’e hizmet etmeye çalıştık. Sayın Bakanımla aynı dönemlerde görev yaptık. Biraz önce dedi ya işte ‘Kafkasspor çok küçük bütçelerle kuruldu mahalle takımıydı. Şimdi 3. Lig takımıyız” ben o mahalle takımı olduğu dönemlerde Kafkasspor'un formasını giymiş kardeşlerinizden biriyim. Kafkasspor’da amatör olarak forma giyemedim başka takımlarda giydim. Endüstri Meslek Lisesi’nde yapılan turnuvalarda Kafkasspor’un düzenlediği turnuva ve o zaman büyüklerimizin de bize tembihi ‘Turnuvayı biz düzenliyoruz şampiyon olmak yok, ev sahibiyiz, şampiyon başkası olacak’. Böyle de bir kültürle Kafkasspor bizi yetiştirdi. Allah razı olsun hepsinden. Şu anda Kafkasspor’umuz Allah’a çok şükür sizlerin gayretiyle, futbolcularımızın güzel oyunlarıyla lider ve inşallah 8 hafta sonra da şampiyon olarak 2. Lig'de görmek istiyoruz. Hedef bu. O günlerde daha güzel organizasyonlarda yapılır ama bu akşam çok değerli Sayın Bakanımız burada aramızda. İnegöl’ümüze Kafkasspor'umuza büyük hizmetleri olan bir büyüğümüz. O yüzden ben hepinize teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum size" dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise, "Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Bu güzel gece sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Uzunca bir zamandır ben de Türkiye’nin dört bir tarafını geziyorum. Sizleri ihmal ettik ama biraz da benden kaynaklanmıyor. Görev gereği 8-9 yıl Şanlıurfa’da hizmet yaptık. Şimdi de yaklaşık 2,5 senedir doğduğumuz yer Artvin’de milletvekili olarak hizmet yapmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça çocuk Bursa’da olduğu için Bursa’ya geliyorum. Ankara, Bursa, Artvin ve İstanbul şeklinde koşuşturmalar devam ediyor. Bu akşam Esnaf Odaları ve Sanayi Bakanımız birlikte bir iftar yemeği yapalım dediler. Geldik onlarla İnegöl’ümüzü konuştuk. İnegöl’le ilgili var olan sıkıntıları, var olan projeleri değerlendirdik. Ordan da Kafkasspor'a uğrayalım en azından bu başarılı gidişe bir teşekkür etmeyi görev biliriz diye bu akşam sizlerin yanına geldik. Destek veren hemşehrilerimizi kutluyorum. Önemli bir görev yapıyorsunuz. Aynısını Bursa’da oğlum Enes’le neler yapıldığını izliyorsunuz. Böyle havadan cıvadan bakılacak vay efendim işte biz lideriz lideriz diye Bursaspor’da lider şimdi Kafkasspor’da lider, İnegöl’de iyi gidiyor. Ucuz yaklaşılacak bir konu değil. Bu aslında bir gençlik konusu. Bugün içimizde gençler var. Pop ve top konusu çok önemli. Ya topla ya popla yani müzikle, sanatla ve sporla ilgileniyorlar. Daha doğrusu ilgi çekiyor. Bu alanda onlarca yüzlerce, binlerce genci Kafkasspor’un kendi bünyesinde barındırması veya gönül bağını kurması böyle sıradan bir olay değil. Çok doğru ve güzel işler yapılıyor anlamına geliyor. Yani sosyolojik olarak baktığımız zaman çok doğru bir iş. Sportif anlamda baktığınız zaman ise tabii ki spor yapıyorsun. Başarıya endeksli olması gerekiyor. Kafkas ismine de yakışan budur. Kafkas biliyorsunuz yüksek dağlar. En tepeye yakışır. Manzarayı görmek yakışır siz de tepeden şimdi aşağı doğru bakıyorsunuz o başarıyı göstermişsiniz gerçekten kolay bir hadise değil. Bursaspor geçen sene 3.Lig'de açık ara şampiyon oldu ama neler çektiğimizi inanın biz biliyoruz. Çok zor bir şeydir. Bu sene de aynı şekilde 2.Lig'de de aynı zorluğu yaşıyoruz. Olmadık sahnelerle karşı karşıya kalıyorsunuz. İnşallah bu sene Bursaspor 1. Lige çıkarsa bu 3. ve 2. Lig'de yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız. En azından sahalar biraz daha güzel, bir de var sistemi var. Var sisteminden dolayı bir haksızlığa uğrama durumu nispeten daha az. Gol atıyorsunuz diyor ki 'Golunuz ofsayt'. Orada bitiyor. Öyle zorlukları var. İnşallah seneye 1.Lig'de olur Bursaspor ve seneye de Süper Lig için güzel bir takım kurarız. Süper Lig’de yine Bursaspor eski yerini alır. Bunu niye söylüyorum bu gidişat Kafkasspor için önemli olduğu için söylüyorum. Eğer biz bu gidişatı bu şekilde devam ettirebilirsek yani Bursaspor Süper Lig’e çıkar ise bu diğer takımlarımızın bir altyapı takımı diye birtakım iki takım değil burada varlığını ve yükselmeye müsait altyapıya ihtiyaç duyan kulüplerimize tabii ki Bursaspor daha da iyi sahip çıkmak durumundadır ve o zaman buralarda bir futbol fabrikası haline gelecek. Böylece Türkiye’ye Kafkasspor’dan, İnegölspor’dan futbolcu ihraç eden pozisyonu oluşturmamız gerekiyor. Bursaspor’un bu yönü altyapısı çok güzel. O altyapıyı belki de ileride birlikte kullanma imkanımız olacak ve o altyapıdaki futbolcularla karşılıklı alışveriş olacak ve oradan da takımın gücünü korumasını sağlanacak. Birlikte yapılacak çok şey var ama şöyle bir düşünce yanlıştır, İnegölspor Süper Lig’e çıksın, Kafkasspor Süper Lige’e çıksın. Bu doğru bir yol değil. Bizim burada amacımız başarı eyvallah ama netice itibariyle gençlerimizin başarısını gerçekleştirmeli esas olmalıdır ve şehrin bir iki tane Süper Lig’de takım olur. O şekilde spora bakmamız gerekiyor aksi takdirde çıkacak olan önümüzdeki engeller yıldırır, var olan formumuzu kaybederiz. Yani hayal aleminde değil gerçek alemde yaşamak gerekiyor. Kafkasspor müthiş bir başarı gösteriyor bu imkanlarla. Belli ki gönül var. Başka türlü başarı gelmez. Gönülden bu işe sarıldığınız için başarı geliyor inşallah bu sene 2.Lig'de de göreceğiz ve daha sonra da bir fabrika gibi futbolcu yetiştirecek bir kulüp haline inşallah Kafkasspor’un gelmesinden bizde her türlü katkıyı sunacağımızı ifade ediyorum. Ben bu güzel bildiklerimizden dolayı hepinize ayrı ayrı kutluyorum. Başkanları, futbolcuları tebrik ediyorum. Daha güzel günlerde daha güzel liglerde buluşmak ve başarılarını hep beraber alkışlamak temennisiyle tekrar Ramazanı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.