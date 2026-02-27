Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, 14. Metal sokak üzerinde hurda halde bulunan araçların aynalarına asılı tesbihleri alan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gören şüpheliler, Ertuğrulgazi Mahallesi istikametine yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelileri kovalamaca sonucu boş arazide yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç