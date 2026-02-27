Bursaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ligin 22. haftasında konuk ettiği Adanaspor'un konaklama sorununu çözmesi nedeniyle "Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü" almaya hak kazanıldığı açıklandı.

Bursaspor'un paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kulübümüz, ligin 22. haftasında sahasında konuk ettiği Adanaspor Kulübü'nün yılı içindeki konaklama müsabakaları nedeniyle “Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü”nü kazanmayı hak etti. Ödül, maç öncesi TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından kulübümüz adına Başkanımız Enes Çelik'e verildi. Kulübümüz, futbolu güzelleştiren adımlar atmaya devam edecek.