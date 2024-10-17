Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öksürükle uyanan şahıs, binada çıkan yangını fark ederek apartmandakilere haber verdi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sabah 04.30 sıralarında Çamlıtepe mahallesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Orhan Türkmen, evinde uyuduğu sırada öksürükle uyanıp, evin dumanla dolduğunu fark etti. Hemen binadakileri uyandıran Türkmen, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirleyerek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Orhan Türkmen’e, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, polis inceleme başlattı.