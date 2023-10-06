Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nde, bir grup öğrenci tarafından bir 11. sınıf kız öğrencisinin darp edildiği olayla ilgili anne Sevda Alkan, okulun bahçesinde yaşanan bu saldırıya müdahale eden hiçbir öğretmenin olmadığını iddia etti. Kızının yüzünün tırnaklandığını ve tüm bu şiddet sonucu okula gidemediğini belirten Alkan, okul yönetiminin ise saldırgan öğrencilere herhangi bir ceza uygulamadığını dile getirdi.

"Kızım 11. Sınıf öğrencisi. Eğitim gördüğü okulda 2 hafta önce 15-20 kişilik kızlı, erkekli karışık bir öğrenci grubunun saldırısına uğradı. Okulun bahçesinde yaşanıyor ve okulda kimse müdahale etmiyor. Sadece 2 öğretmen kızım bayılınca öldü sanarak yanına geliyor"

Anne Alkan, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci grubunun Erzurum'un Şenkaya ilçesinden geldiğini ve okul müdürünün de aynı memleketten olduğunu iddia etti. Kızının yüzündeki tırnak izleriyle darp raporu aldıklarını ve polise ve jandarmaya şikayette bulunduklarını belirten Anne Alkan, ancak bu şiddeti gerçekleştiren öğrencilerin hala okula devam ettiğini ve haklarında herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Alkan, ayrıca kızının bayılması üzerine sadece 2 öğretmenin müdahale ettiğini ve diğer öğretmenlerin olaya kayıtsız kaldığını ifade etti.

Gürsu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Eylül tarihinde bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında bir kavga yaşandığı ve olaya okulun idareci ve öğretmenlerinin hızla müdahale ettiği belirtildi.