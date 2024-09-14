Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, çocukları okul hastalıklarından korumanın en önemli yollarından birisinin el hijyeni olduğunu söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte velileri endişelendiren en büyük sorunlardan biri de hastalıklardan çocuklarını korumak olarak dikkat çekiyor. Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Alper Aykanat, çocukları hastalıklardan korumanın yolları hakkında ipuçları verdi.

El hijyeninin hastalıklardan korunmada hayati önem taşıdığını ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Kişinin günlük yaşamında çevresiyle olan her türlü ilişkisini sağlayan eller bu nedenle de en çok mikroorganizmayı taşıyor. Özellikle okul gibi kalabalık ortamlarda el hijyenine dikkat edilmediğinde, vücut dirençleri erişkinlere göre daha zayıf olan çocuklar başta grip olmak üzere Hepatit A ve bağırsak enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalık riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabilir. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, bağırsak parazitleri eller aracılığı ile ağıza oradan da vücuda yayılabilir. Çocuklar vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olur. Bu nedenle özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi ve kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir. Öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar, eller aracılığıyla vücuda alınabilir” dedi.

“Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkamadır”

Çocukluk çağında temizlik bilincinin oluşturulması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Özellikle çocukluk döneminden itibaren temizlik bilinci oluşturmak çok önemlidir. Çocuklara hastalıkların bulaşma yolları anlatılıp, korunmada en başta gelen yöntem olan bireysel temizlik öğretilmeli, özellikle el yıkamanın önemi vurgulanmalıdır. Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıkları çok önemlidir. Mikropların bulaşma riskini azaltmak için, elleri sık yıkamak gerekir. Kişisel hijyen, bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım uygulamalarını içerir. Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıkları çok önemlidir. Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkamadır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarda el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi, önemli hastalıklardan korunmada oldukça etkilidir. Eller özellikle; yemek öncesi ve sonrasında, tuvalet öncesi ve sonrasında; çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra, bozulmuş gıda ve çöplere elle temas ettikten sonra, hapşırma ve öksürme sırasında ağızın elle kapatılmasından sonra, toplu taşıma araçları, para alış verişi, ortak telefon kullanımından sonra, kedi, köpek ve diğer hayvanlarla yakın temas sonrası, ortak kullanılan oyuncaklarla oynadıktan ve oyun parklarından, okuldan ve işten eve geldikten sonra mutlaka doğru yöntemle yıkanmalıdır” diye konuştu.

Eller nasıl yıkanmalı

Elleri doğru teknikle yıkama konusunda da bilgi veren Uzm. Dr. Aykanat, şunları söyledi:

“Eller ılık su ile ıslatılır. Sabun ellerin tüm yüzeylerine dağıtılır ve iyice köpürtülür. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri en az 1 dakika kuvvetlice ovulur. Eller iyice durulanır. Özellikle halka açık ve toplu yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile eller kurulanır. Kurulamada kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır ve kağıt çöp kutusuna atılır.”