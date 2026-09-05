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Kaza sonucu sürücüler ile 16 AJN 966 plakalı otomobildeki yolcu Çağdaş Ç.(36) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karşı yöne hızla geçen otomobil, Yakup Ç.(29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kaza saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir hızla seyir halinde olan Sürücü Umut U.(19) yönetimindeki 16 KIV 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu.

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