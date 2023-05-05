Tekirdağ okullar arası ritmik cimnastik yarışmaları Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sırasında hünerlerini sergileyen sporcu öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Ergene Velimeşe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Sporları Ritmik Cimnastik Tekirdağ İl Birinciliği müsabakalarında; Minik-A kategorisinde, Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İlkokulu öğrencisi Sedef Arslan il birincisi, Şehit Hamza Çavuş İlkokulu öğrencisi İdil Türkkan il ikincisi oldu.

Minik-B kategorisinde ise Atakent İlkokulu öğrencisi Liva Yavuz il birincisi, TED Koleji ilkokulu öğrencisi Lina Güler il ikincisi, Atakent İlkokulu Öğrencisi Mina Yavuz ve yine Atakent İlkokulu öğrencisi Ela Gülhan il üçüncüsü, Şehit Hamza Çavuş İlkokulu öğrencisi Arya Şen il dördüncüsü oldu.

Derece elde eden öğrencilere madalyalarının verildiği turnuvada başarılı olan sporcular, Türkiye şampiyonasında Tekirdağ temsilcisi olarak boy gösterecek.