Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de okullarda akıllı telefonların yasaklanması yönündeki adımlar giderek yaygınlaşıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Türkiye'deki tüm okullarda sınıf içinde cep telefonu kullanımı resmen yasaklandı. Bu yasak, eğitim süreçleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle tartışmaların odağında yer alıyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar, okul ortamında akıllı telefonların öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve sosyal etkileşimleri azalttığını vurguluyor. Yapılan araştırmalar, sınıf içinde cep telefonu bulundurmanın öğrencilerin derslere olan odaklanmasını zayıflattığını gösteriyor. Bu nedenle, okullarda telefon kullanımının yasaklanması, öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de uygulamaya konulan bu yasak, Avrupa’da da benzer şekilde yaygınlaşıyor. Hollanda, Fransa, Belçika ve Macaristan gibi ülkeler, çeşitli seviyelerde okullarda telefon kullanımını kısıtlamaya başladı. Bu ülkelerdeki yetkililer, yasağın ardından öğrenciler arasında sosyal etkileşimlerin arttığını ve derslerde kesintilerin azaldığını belirtiyor.

“TELEFONUM SADECE SOSYAL MEDYA İÇİN DEĞİL, DERSLERİM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ”

Bu yasağın etkileri ve tepkileri ise oldukça çeşitli. Okul yönetimleri genellikle yasağı desteklerken, bazı öğrenciler ve veliler yasak kararına temkinli yaklaşıyor.

Bir lise son sınıf öğrencisi ise yasağı gereksiz bulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Telefonum sadece sosyal medya için değil, derslerim için de çok önemli. Çoğu notumu telefonumda tutuyorum ve ders arasında bile kısa süreli araştırmalar yapıyorum. Telefonun tamamen yasaklanması, ders çalışma şeklimi olumsuz etkiliyor.”

Bir öğrenci velimiz ise yasağı destekleyerek, “Çocuklarımızın derslerine daha iyi odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Telefonlar sadece dikkat dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Bu yüzden okulda telefon kullanımının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, çocuklarımızla acil bir durumda nasıl iletişim kuracağımız konusunda endişelerim de var.” dedi.

Akıllı telefonların okullarda yasaklanması, birçok eğitimci tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirilse de bu yasağın uygulama süreci boyunca karşılaşılacak zorluklar ve öğrenci-veli tepkileri dikkate alınmalı. Öğrencilerin eğitim performanslarını artırmayı amaçlayan bu tür düzenlemeler, teknolojinin faydalı yönlerinin nasıl entegre edileceği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.