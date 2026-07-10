Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları bir kez daha önemli bir başarıya imza attı. İki öğrencisinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olması ve dört öğrencisinin yalnızca bir yanlışla sınavı tamamlamasının yanı sıra çok sayıda öğrencisinin yüzde 1'lik başarı diliminde yer alması, okulda büyük sevinç yaşattı. Hiç ders çalışmadan 500 tam puan aldığını belirten Yağız Tamer Kostik, 'Dünya ile iletişimimi kestim. Sadece derslerimi ve öğretmenlerimi iyi dinledim' dedi.

Türkiye'de 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katıldığı 2026 LGS'de Şahinkaya öğrencileri Alptekin Keçe ve Yağız Tamer Kostik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Ahmet Tuna Kındıra, Arya Güleç, Batuhan Oğuz Zeybek ve Görkem Aslan da sınavı yalnızca bir yanlışla tamamlayarak Türkiye genelindeki en başarılı öğrenciler arasında yer aldı. Hiç ders çalışmadan 500 tam puan aldığını belirten Yağız Tamer Kostik, 'Dünya ile bağlantımı kestim. Dersleri ve öğretmenlerimi iyi dinledim' dedi.

Elde edilen bu büyük başarı, Şahinkaya'nın yıllardır sürdürdüğü nitelikli eğitim anlayışının ve sistemli akademik hazırlık modelinin ve öğrencilerini bireysel olarak takip eden eğitimin bir kez daha güçlü bir göstergesi oldu.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana akademik başarıyı sosyal, kültürel ve bireysel gelişimle birlikte ele alan Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları, 2026 LGS sonuçlarında yalnızca iki Türkiye birincisi çıkarmakla kalmadı; yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan çok sayıda öğrencisiyle de dikkat çekti. Bu sonuçlar, okulun sınav başarısındaki istikrarını bir kez daha ortaya koydu.

Şahinkaya'nın öğrencilerine sunduğu Gece Kuşu Programı, Ağustos Hızlandırma Kampı, Sömestir Kampı, Hibrit Masa Başı Grup Dersleri ve Seri Deneme Sınavları gibi özgün akademik destek programları, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarında önemli rol oynuyor. Bireysel takip sistemi, deneyimli öğretmen kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim modeliyle yürütülen çalışmalar, başarıyı sürdürülebilir hale getiriyor.

'Başarı geleneğimiz bu yıl da güçlenerek devam etti'

Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, elde edilen sonuçlardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Şahinkaya'da başarı geleneği bu yıl da güçlenerek devam etti. Bu yıl LGS'de iki öğrencimizin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olması ve dört öğrencimizin yalnızca bir yanlışla sınavı tamamlaması, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimiz hem LGS hem de YKS'de elde ettikleri üstün derecelerle bizlere ve ailelerine büyük gurur yaşatıyor. Türkiye birincisi öğrencilerimizi yürekten kutluyor, aynı zamanda üstün başarı gösteren tüm öğrencilerimizi azimleri ve emekleri için tebrik ediyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan fedakâr öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve her zaman çocuklarının yanında olan kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Şahinkaya olarak öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil; düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bireyler olarak hayata hazırlamaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılarının artarak sürmesini diliyorum.'

Akademik başarıyı güçlü eğitim vizyonuyla buluşturan Özel Şahinkaya Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi 2026 LGS sonuçlarında da Türkiye'nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alarak eğitimdeki iddiasını bir kez daha kanıtladı.