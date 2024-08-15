Bursa'da Ticaret Bakanlığı yetkilileri, vatandaşların ekonomik çıkarlarını ve sağlıklarını korumak amacıyla kırtasiyeler ve zincir marketlerde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, Ticaret Bakanlığı 10 ilde kapsamlı denetimler yaptı. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da yer aldığı bu denetimler, tüketicilerin güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve sağlıklarını korumayı hedefliyordu. Denetimler sırasında ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA