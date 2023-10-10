Beylikdüzü'nde, öğrencisinin disiplinsiz davranışları nedeniyle kurula sevk edilmiş olan veli, okula gelerek öğretmenlere saldırdı. Saldırı sonucu üç öğretmen darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Eğitim Bir-Sen üyeleri, bu saldırıyı protesto etti ve hukuki adımların atılmasını talep etti.

TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda, bir grup öğrencinin disiplinsiz davranışlarına karşılık olarak alınan tedbir kararı sonrasında olay meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin velisi ve yakınları, öğretmenlere saldırdı ve bu saldırı sırasında öğretmenler odasında bulunan eşyalara zarar verdi. Okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenler de panik yaşadı. Güvenlik kameraları, olayın nasıl geliştiğini kaydetti. Öğretmenler odasındaki görüntülerde, bilgisayarların yerlerde olduğu, sandalyelerin devrildiği ve evrakların dağıldığı görüldü.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, okul önünde yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sadece öğretmenlik yapmadığını, aynı zamanda güvenlik, rehberlik gibi birçok rolü üstlendiğini ve fedakarca çalıştığını belirtti. Olayın ardında akran zorbalığının olduğunu ifade eden Sabaz, bu zorbalık nedeniyle öğretmenlerin disiplin işlemi başlattığını ve velilerin okulu basarak öğretmenlere şiddet uyguladığını söyledi. Sabaz, bu şiddetin sonucunda öğretmenlerin darp raporu aldığını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, okul önünde sloganlar atarak öğretmenlere destek verdiler. Basın açıklamasında, öğretmenlere fiziksel şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, şiddetin artık kabul edilemeyecek bir durum olduğu ve toplumun bu sorunu ciddiyetle ele alması gerektiği dile getirildi.