Açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara çıktığını ifade eden Durmuş, "Aziz milletimiz, tanklara, silahlara ve ihanete karşı yalnızca cesaretiyle değil, sarsılmaz imanıyla da mücadele etmiş, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkmıştır." dedi.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o gecenin unutulmadığını ve unutturulmayacağını vurgulayan Durmuş, verilen mücadelenin sadece bir darbe girişimini engellemekten ibaret olmadığını söyledi. Durmuş, "O gece milletimiz, iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya göstermiş, devletimizin bekasına ve demokrasimize sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilere duyulan minneti her fırsatta dile getirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Mustafa Durmuş, birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Durmuş açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Rabb'im devletimizi ve milletimizi her türlü ihanet odağından muhafaza eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."