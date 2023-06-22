AFAD Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Okulum Afete Hazır" yarışması çerçevesinde Altınküre Okulları, özel okullar ve Serdivan ilçesinde birinci, Sakarya genelinde ise ikinci oldu.

AFAD Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Okulum Afete Hazır" yarışmasında neticeler açıklandı. Bu çerçevede Altınküre Okulları, özel okullar ve Serdivan ilçesinde birinci, Sakarya genelindeki 745 okul arasında ise ikinci oldu.

Okul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm hazırlıklarını tamamlayarak yarışmaya katılan okulumuzun Sakarya İl Komisyonu tarafından yarışmaya katılan okullar arasında başarı elde etmesi bizleri gururlandırmıştır. Afet riskleri konusunda öğrenci, veli ve öğretmenlerimizi bilgilendirmenin yanı sıra afet ve acil durumlarda binalarda yapısal olmayan zararlardan korunmaya ilişkin gerçekleştirdiğimiz önlemler neticesinde yaptığımız faaliyetlerin de değerlendirildiği yarışmada, okulumuzda afet farkındalığı arttırılmış, afet kültürü oluşturularak buna özgün davranış modeli geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.