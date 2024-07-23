Turkcell, Paris Olimpiyatları’nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları konuk etti. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Sporun birleştirici gücüne ve gençlerin gelişimi için taşıdığı öneme odaklanıyoruz. Olimpik sporların ülkemizde daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Tüm dünyanın takip edeceği olimpiyatlarda ay-yıldızlı formayı giyecek sporcularımıza sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Turkcell, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye’yi atletizm ve yüzmede temsil edecek ay-yıldızlı sporcuları, atletizm ve yüzme federasyonu başkanlarını ve antrenörleri Turkcell Plaza’da konuk etti.

Ali Taha Koç: “Spor, Türkiye markasını güçlendiren en etkili yollardan biri”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 10 yılı aşkın süredir Türkiye Yüzme ve Atletizm Federasyonlarının ana sponsoru olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin bugününe ve geleceğine yatırım yapmayı, asli işimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye’nin yarınları olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz. Daha çok gencimizi spora yönlendirmek, olimpik branşların gelişimine destek olmak ve ülkemizin uluslararası arenalarda daha çok temsil edilmesine katkı sağlamak en büyük önceliklerimizden. Bugün, olimpiyatlar öncesi yüzme ve atletizm federasyon başkanlarımız, antrenörlerimiz ve milli sporcularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesileyle kendilerine Paris’te başarılar diliyorum. Bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum.”

Erkan Yalçın: "Yüzücülerimize güveniyoruz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye’nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirerek, “Bu tesisler sayesinde 7’den 70’e herkes yüzme sporunu yapabiliyor. Bu yatırımların meyvelerini de alıyoruz. 8 sporcumuzla Paris Olimpiyatları’na katılıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Fatih Çintimar: “Atletizmde başarıyı hedefliyoruz”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da kafilede çok sayıda genç atlet olduğuna işaret ederek, “Bu durum, Türkiye’nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir yansıması. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdik. Paris’ten ülkemizi mutlu edecek sonuçlarla döneceğimize inancım tam. Tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı

Atletizm ve yüzmede Türkiye’yi temsil edecek 24 sporcu şöyle:

Yüzme

Kuzey Tunçelli - 800m serbest, 1500m serbest ve 10km maraton

Emir Batur Albayrak - 1500m serbest ve 10 km maraton

Berkay Ömer Öğretir - 100m kurbağalama

Berke Saka - 200m bireysel karışık ve 100m sırtüstü

Ecem Dönmez - 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Ela Naz Özdemir - 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Gizem Güvenç - 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Zehra Duru Bilgin - 4x200 serbest kadın bayrak takımı

Atletizm

Kaan Kigen Özbilen - Maraton

Ersu Şaşma - Sırıkla atlama

Yasmanı Copello Escobar - 400 m engelli

Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama

Berke Akçam - 400 m engelli

Salih Korkmaz - Yürüyüş

Mazlum Demir - Maraton yürüyüş bayrak takımı

Ayşe Tekdal - Maraton yürüyüş bayrak takımı

Buse Savaşkan - Yüksek atlama

Necati Er - Üç adım atlama

Özkan Baltacı - Çekiç atma

Emel Dereli - Gülle atma

Kayhan Özer- 100 m

Alperen Acet - Yüksek atlama

Meryem Bekmez - Yürüyüş

Eda Tuğsuz - Cirit atma