Orhaniye mahallesinde meydana gelen olayda yürürken yere düşerek kanlar içinde kalan adamın götürüldüğü Acil serviste yapılan tetkikte kene ısırdığı ortaya çıktı.

Olay Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Yere yatan kanlar içinde adamı gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan tetkiklerde vücuduna kene girdiği tespit edilen tedaviye alınarak kırım kongo kanamalı enfeksiyonun ihtimalinin önüne geçildi.