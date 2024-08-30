Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü 53 kişinin yaralandığı kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından metrobüs yoluna ışıklı ikaz tabelası yerleştirildi. Bölgedeki personel sayısının artırıldığı çalışmalarda ölümlü kaza sonrası alınan tedbirler görüntülendi.
Küçükçekmece’de dün sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Ölümlü kaza sonrası İBB ekipleri tarafından metrobüs yolundaki yönlendirme tabelaları artırılırken, ışıklı ikaz tabelasının yol üzerine yerleştirildiği görüldü.
Kaynak: iha