Beşiktaş’ta savunma oyuncusu Omar Colley, Alanyaspor karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 31 yaşındaki savunmacı Omar Colley, Alanyaspor karşısında 9. dakikada kaydettiği gol ile birlikte bu sezon 5. kez gol sevinci yaşadı. Gambiyalı oyuncu, kadro dışı bırakılan Aboubakar’dan sonra Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile birlikte Beşiktaş’ın en skorer oyuncusu oldu. Colley, bu maça kadar Süper Lig’de Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor’a 1’er UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Dinamo Kiev’e 1 gol atmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Omar Colley, 90 dakika sahada kaldı.