UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe’de her zaman en iyiler oynar"

Son yıllarda mevkisi olan bölgeye yapılan transferlere yönelik soruya cevap veren İsmail, "Büyük bir camiada oynuyorsunuz. Fenerbahçe’de her zaman en iyiler oynar. Öz eleştiri yapıyorum. Çok çalışıp, daha iyi performans gösterseydim ihtiyaç olmazdı. Gelen oyuncular da bana çok katkı verdi. Geliştirmem gereken özellikler olduğunu biliyorum. Bu tarz eksiklikler karşısında çalışmaya devam ediyorum. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki gelen transferler oluyor. Önemli olan Fenerbahçe. Kimin oynadığı önemli değil, Fenerbahçe’nin çıkarları önemli" ifadelerini kullandı.

"Samandıra’da hiçbir sorun yok"

Oyuncular arasında huzursuzluk olduğuna yönelik çıkan haberler hakkında ise İsmail, "Bu soruya gülerek cevap vermek istiyorum. Bu durum beni çelişkiye sokuyor. Okuyorum haberleri, sonra Samandıra’da neşeli ortamı gördükten sonra apayrı bir durum. İşler kötü gidince insanlar sizi aşağı çekmeye çalışıyor. Her şey gayet iyi. Fenerbahçe’nin de büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra’da hiçbir sorun yok. Tesisin içinde mükemmel ortam var. Bilardo oynuyoruz, masa tenisi maçlarımız var. Bugün de turnuvalarımız var. Maç kamplarımız mükemmel geçiyor. Ben 4 senedir Samandıra’nın içindeyim. Çalışanlarla birlikte çok iyi ortam var. Gayet mutluyum" diye konuştu.

"Fenerbahçe taraftarının en büyük güzelliği kötü olsanız da sizi destekleyebiliyorlar"

İsmail Yüksek, Antalyaspor maçında penaltı pozisyonu öncesi Talisca’yı tribünlerin ıslıklamasına yönelik görüşlerini aktararak, "Bu tepkileri anlayabiliyorum. Ancak bir tek oyuncuya olması yanlış. Taraftarlarımızı anlayabiliyorum. Yıllardan beri beklenti var. İstediğimiz performansı veremediğimiz zaman istemediğimiz şeyler olabiliyor. O baskı biraz hakemeydi. Ben öyle bakmak istiyorum. Asıl kırılma anı oradaydı. Sonra birliktelik oldu. Fenerbahçe taraftarının en büyük güzelliği de bu zaten. Kötü olsanız da sizi destekleyebiliyor" dedi.

"Hocamızın oynatmak istediği Fenerbahçe’ye uygun bir oyun"

Teknik Direktör Tedesco’nun çok pozitif olduğundan bahseden 26 yaşındaki orta saha, "4-5 tane yabancı dili var. Maçtan sonra sahanın içinde toplantı yaptık. Çok güzel şeyler söyledi; birlik ve beraberlik mesajıydı. Bize öz güven aşıladı. Bu diğer insanlara da bir mesajdı. Saha içinde kendisi çok çalışkan, bunu da futbolculardan istiyor. Oynatmak istediği Fenerbahçe’ye uygun bir oyun. Saha içinde son ana kadar mücadele eden ve son ana kadar hücum oynayan bir Fenerbahçe vardı. Yayıncı kuruluşa bir demecim vardı; Fenerbahçe eğer kendi evinde oynuyorsa baskıya yönelik ve hücum oynamalı. Hala aynı fikirdeyim. Herkesle birebir ilgileniyor. Hocalıktan ziyade zaman zaman ağabeylik de yapabiliyor" şeklinde konuştu.

"Taraftarların beklentilerinin farkındayız"

İsmail Yüksek, son olarak sarı-lacivertli taraftarlara da seslenerek, şunları söyledi:

"İnanılmaz destek var sezon başından beri. Beklenti ve istek var. Bu zamana kadar inanılmaz destek verdiler. Hocanın dediği gibi bununla baş edebilmelisiniz, mentaliniz çok güçlü olmalı. Deplasmanlar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Her yerdeler. Bize her zaman destek sağlıyorlar. Bu desteklerini esirgemesinler. Beklentilerin farkındayız. Bunun için de son ana kadar çalışmaya devam edeceğiz."