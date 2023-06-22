Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, resmi olarak istifa etmeden önce düzenlediği basın toplantısında, "Burada çırpınmak, bataklıkta çırpınmaktan farksız. Sabırlı, sakin ve itidalli olmak gerekiyor. bir an önce buradan çıkma baskısı maalesef karar vericileri hatalara sürükleyecektir. Geldiğimizden bu yana üzerinde itina ile durduğumuz birlik beraberlik buradan çıkış kapısının anahtarıdır" dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldikleri dönemdeki kulübün durumunu hatırlatan Banaz, "Sezon başı camiada oluşturan hava ile şehir bir araya gelmiş çeşitli kampanyalar ile Bursaspor’a destek olunmuş ve sezon başında 17 oyuncu Bursaspor’umuza transfer edilerek kadro planlaması yapılmıştır. Aslında bu konu bugün neden burada olduğumuzun hem sorusu, hem de cevabı. 2010 yılından beri yapılan transferlerin sayısı 153 Şampiyon olduktan sonra yapılan hatalar örgüsü ve kurumsallaşamamanın getirdiği nokta bu" diye konuştu.

"Hala transfer baskısı olması gerçekten akıl ve mantık ile izah etmek zor"

Geçmişte yaşanan hatalara değinen Ömer Furkan Banaz "Bitmek bilmeyen kongre arzusu adamcılık birazdan anlatacaklarım ile eğer ortada bir başarısızlık olduğunu düşünüyorsanız, biz hatamızı kabul etmesini biliriz. Peki geçmişte yapılan hataları kim kabul edecek Bursaspor geçmişi ile ne zaman yüzleşecek? Transfer yapılması imkansız olan bir tabloda üzerimizde hala transfer baskısı olması gerçekten akıl ve mantık ile izah etmek zor. İmkanların sonuna kadar kıt olduğu dönemde göreve gelerek tahtayı açıp, daha önceden belirlenen oyuncuları kadromuza kattık. Bütün oyuncular sözleşmelerini tek taraflı fesih etmeye çalışırken defalarca ikna turları yaptık, geçmişten gelen alacaklarını yönelik ödeme yaptık fakat istediğimiz sonuca ulaşamadık" şeklinde konuştu.

"182 milyon TL’lik vergi cezamızı 8 milyon 800 bin TL’ye düşürdük"

"Biter dediler, lakin yaşatmak için bütün gücümüzle çabaladık ve yaşattık" diye sözlerine devam eden Başkan Banaz, "Bu varoluş mücadelesinde yalnız kalmamıza rağmen pes etmedik, yılmadık geldiğimiz noktada Toplamda 270 adet tedarikçi borçlu dosyamız vardı bugün 85 adete düşürdük, 115 adet Bursaspor’un alacaklı olduğu dosya vardı, takip ettik ve tahsil ettik sayısı 35’ e düşürdük. 182 milyon TL’lik vergi cezamızı ’borcumuz değil’ 8 milyon 800 bin TL’ye düşürdük. Transfer tahtasında bulunan 62 dosyanın 17 tanesini kalıcı olarak kapattık. Bunlara ek olarak 9 dosya ile anlaşma yapılarak taksite bağlanmış ödemeleri yapılıyor, anlaşılan toplam dosya sayısı 26, toplam ödenen 41 milyon 494 bin 278 TL, bu anlaşmalar sonucunda 50 milyon 678 bin 984 liralık indirim alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Başka Bursaspor yok"

Başka Ömer Furkan Banaz, birlik beraberliğin de altını çizerek, "Davası devam eden futbolcu dosya sayısı 9, bu rakam mevcut 62 adet dosyanın içindedir sonuç olarak geldiğimiz noktada tablo bu, burada çırpınmak, bataklıkta çırpınmaktan farksız. Sabırlı, sakin ve itidalli olmak gerekiyor. bir an önce buradan çıkma baskısı maalesef karar vericileri hatalara sürükleyecektir. Geldiğimizden bu yana üzerinde itina ile durduğumuz birlik beraberlik buradan çıkış kapısının anahtarıdır. Birlik beraberlik anahtarın ta kendisidir ve bizce paha biçilemezdir. Bursaspor kişisel hırsların, intikam duygularının hesabının görüleceği bir yer konumunda olmaktan bir an önce çıkartılmalıdır kim olursa olsun birlik beraberlik yolu ancak bizi arzu ettiğimiz noktaya taşır. Birlik beraberliğin karşısında hiçbir güç duramaz bu yolda fırtınalar, depremler, kazalar elbet olacaktır. Bu tip felaketler bizi birbirimizden ayırmamalı aksine birbirimize daha da sıkı sarılmalıyız çünkü bizim birbirimizden başka tutunacak dalımız yok. Tutacak başka takımımız da yok artık bütün şehrin bu yükü omuzlarına alması gerekiyor başka Bursaspor yok" dedi.