OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, lojistik sektörünün ana gündem maddelerinden Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne uyum çalışmalarını sürdürüyor.

Dijital, entegre, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hizmetleri ile lojistik sektörünün önde gelenlerinden Omsan Logistics, dünyada ve sektörde yaşanan değişim ve dönüşümlere hızlı bir şekilde uyum sağlıyor. Günümüzde birçok sektörün en önemli konu başlıklarından olan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında uzun yıllardır titiz çalışmalar yürüten şirket, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi’ni alarak bu konuda önemli bir adım daha attı. Lojistik sektöründe söz konusu belgeyi alan öncü firmalardan biri olan Omsan Logistics, global bir şirket olma hedefine doğru hızla yol almayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, sera gazı emisyonları ve sera gazı projelerinin yönetimiyle ilgili kriterleri içeren bir dizi uluslararası standart olan ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulanması ve belgelendirilmesi süreçlerini kapsıyor.

ISO 14064 doğrulama süreci, şirketin faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarının uluslararası standartları baz alarak hesaplanmasını ve akredite firma tarafından doğrulanmasını kapsıyor. Böylelikle şirketin faaliyetlerinden kaynaklı emisyonlar bilimsel bir temele dayanacak ve ilerleyen yıllarda yine bilimsel temelli hedef oluşturmak için referans alınabilecek.

‘Türkiye’nin demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi’ unvanının sahibi olan şirket, uluslararası bir platform olan Ecovadis uygulaması ile sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları sonucunda oluşan puan kartını müşterileriyle paylaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ni alan şirket, söz konusu belgeyi almaya hak kazanan ilk lojistik firmalarından biri olma özelliğini de taşıyor.

AYM, AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngörüyor

11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile 2050 yılında ‘iklim-nötr ilk kıta olma’ hedefini ortaya koyan Avrupa Birliği (AB), bu hedefe ulaşmak adına yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştı.

Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM); sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya ve binalardan tarıma kadar uzanan bir dizi alanda AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uluslararası ticareti etkileyecek en önemli adımlarından biri. Ülkeler arasında karbon emisyonlarının düzenlenmesini amaçlayan mekanizma, karbon emisyonlarına sınırların ötesinde bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Sınırda Karbon Düzenlemesi uyarınca, kendi sınırları içindeki emisyonları kontrol etmeye çalışan bir ülkenin, ithal ettiği ürünlerin üretiminde ortaya çıkan karbon emisyonlarına dikkat etmesi de gerekiyor.

Sorumluluklarının bilinciyle hareket ediyor

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Birliği uyum süreçleri kapsamında, şirket, ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi’ne uygun olarak gerçekleştirdiği faaliyetler için sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması ve doğrulanması süreçlerini tamamlayarak önemli bir adım attı. Şirket, gerekli yatırımları planlamak ve lojistik faaliyetlerini daha verimli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.