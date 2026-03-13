Eğitim fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Doç. Dr. Esen Ersoy, akademisyenler, OMÜ Vakıf Koleji, TED Koleji, 19 Mayıs Kösedik Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu ve Adnan Ölmez Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, konuşmasına Pi Günü önemli bir gün olduğunu vurgulayarak Pi sayısının matematiksel özelliklerine değindi.

Pi Günü’nün neden 14 Mart’ta kutlandığını açıklayan Prof. Dr. Çalışıcı, tarihin 3. ayın 14’ü olması nedeniyle Pi sayısının yaklaşık değeri olan 3,14’ü temsil ettiğini katılımcılara tekrar hatırlattı ve sayıların rasyonel ve irrasyonel olarak ayrıldığını, Pi’nin irrasyonel bir sayı olduğunu, virgülden sonraki basamaklarının sonsuza kadar devam ettiğini ve kesirli biçimde yazılamadığını ifade ederek cümlesini noktaladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen öğrenci sunumlarında Pi sayısının tanımı, dairenin çevresinin çapına oranı ve dairenin alanı gibi temel matematiksel kavramlar ele alındı. Sunumlarda ayrıca Pi sayısının tarih boyunca farklı matematikçiler tarafından nasıl hesaplandığına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya verildi

Etkinlikte Pi sözlüğü oyunu oynanırken Pi sayısının basamaklarını ezberleme yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya verildi. Program, katılımcıların Pi sayısı temalı etkinlik masalarını ziyaret etmesiyle sona erdi.