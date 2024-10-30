Dünyada iki kıta arasında yapılan tek maraton özelliğine sahip olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’na artık sayılı günler kaldıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen maraton, 3 Kasım Pazar günü koşulacak. İstanbul Maratonu’nu, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılacak.

Avrupa’nın en büyük altı maratonu arasında yer alan ve Gold Label kategorisinde koşulan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda 42K’ya 5 bin 450, 15K’ya 11 bin 800, Kurumsal Koşu’ya 18 bin ve Halk Koşusu’na da 5 bin olmak üzere, 40 bini aşkın kişi başvurdu.

Bin 500’ü gönüllülerden oluşan 9 bin 60 kişinin görev alacağı bu uluslararası dev organizasyona, 4 kıtadan 31’i erkek ve 16’sı kadın, toplam 47 elit atlet katılacak. Bunların arasında 4 Türk erkek atlet de bulunuyor.

Erkeklerde 2:05’in altında derecelere sahip Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı Abebe Negewo; kadınlarda da eski Boston Maratonu şampiyonu Kenyalı efsane Sharon Jemutai Cherop ile ilk kez maraton koşacak olan Betty Chepkemoi Kibet öne çıkan atletler.

Erkekler ve kadınlarda birincilere 45’er bin dolar ödülün verileceği İstanbul Maratonu’nda toplamda 10 milyon 375 bin liralık ödül dağıtılacak.

BÜYÜK MARATONUN STARTI 09.00’DA VERİLECEK

Başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu girişi olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, saat 08.45’teki tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak.

Tüm gözlerin çevrileceği 42K’da ise start saat 09.00’da verilecek. Ardından 15K’da saat 09.19’da birinci, 09.38’da ikinci ve 10.05’te de üçüncü start verilecek.

Kurumsal Koşu’da ilk start 10.32’de, ikincisi11.06’da ve üçüncüsü de 11.40’ta verilecek. Renkli görüntülere sahne olan ve yaş sınırının 14’e düşürüldüğü Halk Koşusu için ise start düdüğü, saat 12.14’te çalacak. Göğüs numarası olmayan koşucular parkura kesinlikle giriş yapamayacak.

Maratona katılacak çipli sporcular, yarış start noktasına vapurlarla taşınacak. 07.00-08.00 saatleri arasında Kabataş ve Eminönü iskelelerinden Beylerbeyi iskelesine seferler yapılacak.

07.00-08.00 saatleri arasında ayrıca Üsküdar Marmaray durağıyla Beylerbeyi arasında otobüslerle ring seferleri yapılacak. Halk Koşusu’na katılacaklar için de Mecidiyeköy’den 09.15-10.15 saatleri arasında otobüsler kaldırılacak. Maratonun yapılacağı 3 Kasım’da İBB’nin işlettiği tüm toplu ulaşım araçları göğüs numarasını gösterenlere ücretsiz olacak.

2008’den bu yana, 20 milyon dolar bağışın da toplanmasına vesile olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda bu yıl Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK, “Giysi Kumbarası” projesine imza atacak. Maraton katılımcılarının bağışlayacağı giysiler, hijyenik temizlikleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bu giysilerden dönüşüme tabi olanlardan da yeni ürünler üretilerek, yine ihtiyacı olanlara ulaştırılacak.